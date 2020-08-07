微信要遭美国封杀：腾讯系大跌，腾讯控股市值蒸发 2684 亿港元

8 月 7 日消息，腾讯系集体暴跌，微盟集团跌 5.8%，中国有赞跌 5.65%，腾讯控股跌 5%，市值蒸发 2684 亿港元。映客跌 4.3%，阅文跌 3.44%，易鑫集团、众安在线、创梦天地跌 2%。

恒生科技股大跌，中芯国际跌近 9%，恒腾网络、华虹半导体跌 5%，阿里巴巴、小米跌超 3%。

中概股美股盘前走低，腾讯音乐、蔚来跌超 4%，阿里巴巴、拼多多跌逾 3%。

美国总统特朗普颁布行政命令，45 天后禁止美国居民与抖音海外版 TikTok、微信海外版 WeChat 进行任何生意往来。

此后，观察者网报道，美国财政部及证券交易委员会（SEC）官员建议总统特朗普，在 2022 年 1 月前，将美国上市但不符合审计要求的中国企业全部除牌。

报道指出，这一计划其实已经 “酝酿已久”，尚未正式实施。美国的监管机构长期以来都无法检查在美上市的中国公司的财务审计状况，这种情况在美国引发了很大的 “争议”。

此外，当地时间 8 月 5 日，美国国务卿蓬佩奥重提美国所谓 “清洁 5G 网络计划”，并一如既往渲染中国威胁。蓬佩奥还声称，正加紧努力从美国数字网络中下架 “不可信”的中国应用。对此，中国外交部发言人汪文斌 6 日回应称，蓬佩奥等美国政客一再以维护国家安全为借口，滥用国家力量打压遏制中国高科技企业，中方对此坚决反对。美方有关做法根本没有任何事实依据，完全是恶意抹黑和政治操弄，其实质是要维护自身的高科技垄断地位，完全违背市场原则和国际经贸原则，严重威胁全球产业链供应链安全，是典型的霸道行径。“美国自身满身污迹，却大谈什么‘清洁网络’，这纯属荒谬可笑。”