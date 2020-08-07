腾讯官方警告：微信号千万别出租 ！

IT之家8月7日消息 小王就在朋友圈看到一条 “微信租号”的广告，40 元一天，日结，并郑重承诺租号只用于点赞、投票，不会发消息、朋友圈，对帐号绝无半点副作用。没过多久，就收到了微信团队下发的封号提示。微信官方今天发布警告提醒，千万别出租微信号。

原来，骗子利用他们的微信号，在朋友圈发布了大量色情广告，并不断用垃圾消息轰炸骚扰他们的微信好友，最终引起大量投诉而被封号。

还觉得自己只是个吃瓜群众？事实上，如果你出租的帐号被违法犯罪团伙用于不法行为，这可不是 “与你无瓜”。

这些用户明知不法分子会将帐号用作洗钱、欺诈等违法犯罪活动，还执迷不悟继续出租，就只能面临法律制裁，被追究刑事责任了。

IT之家获悉，一旦有了刑事记录，对个人今后的学习、工作、生活都会带来诸多不良影响。

《刑法》第二百八十七条之二规定，将帐号提供给诈骗团伙使用的行为，涉嫌构成帮信罪，将处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金； 《刑法》第一百九十一条规定，为洗钱行为 “提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

租号生意，本质上就是骗子借普通用户身份实施违法犯罪行为，而逃避监管追踪。



微信团队表示，对于在平台中租售微信帐号的行为绝不手软！一直严打严防，避免让用户落入圈套、以防有人成为不法分子违法犯罪的 “小助手”和 “背锅侠”。

微信提醒：

出租微信号不但违反了微信软件的使用规定，而且存在极高的安全风险，请广大用户切勿尝试。

如果不慎被骗，资金遭受损失，请尽快拨打 110 向当地公安机关报案，尝试追回资金。腾讯公司会依法配合执法部门、司法机关调查。

同时，用户可以通过客户端和小程序腾讯 110 进行举报，核查情况属实后微信会对相关帐号进行相应处罚。