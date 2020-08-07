三星旗舰安卓平板 Tab S7 采用 TCL 华星屏幕，全球首款 120Hz incell 产品

IT之家 8 月 7 日消息 8 月 5 日，三星发布了 Tab S7 和 S7 Plus 平板，价格分别是 649.99 美元和 849.99 美元。Tab S7 的显示屏为 11 英寸，而 Tab S7 Plus 的显示屏为 12.4 英寸，Plus 版本采用了 OLED 面板，而 Tab S7 则使用了 LCD 面板。

根据 TCL 华星的消息，三星 Galaxy Tab S7 搭载了 TCL 华星自主开发的 11 吋 incell LCD 高端显示屏，也是本次发布新品中唯一一款采用非三星显示屏的旗舰产品。

IT之家了解到，这是全球首款 120Hz incell 产品，全球首批硬件低蓝光 LCD 平板显示屏，拥有 11 英寸超大显示尺寸，屏幕宽高比 16:10，超窄边框设计，拥有超高屏占比。

TCL 华星表示，在 WQXGA 分辨率下，TCL 华星率先在 LTPS LCD 产品上使用 Incell 技术，其显示与触控的集成设计减少屏幕厚度时，也使得整机设计更加轻薄。降低用户在长时间使用时的不适感，使之更适合轻办公、出差，让用户可以随时随地以更智能、更流畅的方式完成日常工作任务。TCL 华星为 Tab S7 提供了一块 120Hz 刷新率的电竞屏，同时为了在 120Hz 下画质无损展示，全球首次采用 2 port +MIPI C-PHY 非压缩传输方式，让玩家在各类动作及竞技游戏中也感受到行云流水般畅快的操作体验。