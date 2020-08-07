美国制裁之下：华为手机发货量罕见下滑，IoT 增长迅猛

今日，华为消费者业务 CEO 余承东正式公布了华为手机上半年的业绩，发货量 1.04 亿台。对比 2019 年上半年的 1.18 亿台，同比下滑 11.9%。

这也是多年来华为手机发货量罕见出现同比下滑。不过好消息是，上半年华为消费者业务在 PC、平板、智能手表、可穿戴设备等 IoT 产品上增长显著，这也抵消了手机业务的下滑。

手机发货量罕见下滑 IoT 增长迅猛

日前，多家第三方机构发布数据称，今年第二季度华为手机全球市场份额超过了三星位居第一。一方面是华为在中国市场取得了迅猛增长，另一方面是三星在欧美、印度等优势市场遭遇疫情打击，导致销量下滑严重。

“我们被制裁的情况下，手脚被束缚，虽然是不公平的比赛，但我们仍然取得了全球第一。”余承东说。不过他坦承，在美国连续制裁之下，华为手机全年的发货量可能会少于 2019 年的 2.4 亿台。“我们手机业务现在很困难，芯片供应困难，很缺货。”他说。

今年 9 月，华为将推出新一代 Mate40 系列产品，仍搭载麒麟芯片。但美国对华为芯片供应的禁令将于 9 月 15 日生效，因此届时麒麟旗舰芯片将绝版，“华为只涉足了芯片设计，没有进入重资产的芯片制造。麒麟芯片无法生产了，这是我们非常大的损失。”

幸运的是，今年上半年华为在 IoT 业务上取得了十分理想的成绩。

根据余承东公布的数据，今年第一季度，华为可穿戴产品中国第一、全球第二，智能手表中国第一、全球第二；今年第二季度，华为平板中国第一、全球第三，笔记本业务中国第二全球同比增长 120%，TWS 耳机全球同比增长 50%。

IoT 业务爆发之下，华为消费者业务上半年实现销售收入 2558 亿元，同比增长 15.85%。消费者业务整体收入增速仍旧在华为三大支柱业务中处于领先。

除了硬件之外，余承东还特别提到了互联网服务。苹果的互联网服务年收入超过 480 亿美元，是苹果利润非常重要的来源，净利润率超过 60%。而华为在互联网方面的年收入只有 50 亿美元，“看起来也不小，但这块的空间非常大。”

需在操作系统、芯片等核心技术上突围

在麒麟芯片面临断供之下，华为已经向联发科追加了芯片订单，日前还与高通实现了专利许可的和解。

不过这并不能从根本上解除华为手机业务面临的风险。今日余承东也呼吁，要在美国的封杀中突围，中国企业就要实现基础技术能力的创新和突破，赢取下一个时代。

他指出，在半导体的制造方面，我们要突破包括 EDA 的设计，材料、生产制造、工艺、设计能力、封装封测等。“不管是弯道超车还是半道超车，我们希望在一个新的时代实现领先。天下没有做不成的事情，只有不够大的决心和不够大的投入。”

不只是芯片，余承东认为，在智慧全场景时代，中国企业还需要在操作系统、数据库、云服务、IoT 的标准生态方面构筑能力，根深叶茂，让我们的生态发展。

他援引数据称，中国在互联网用户数、应用创新上领先美国，中国的智能手机、PC、电视等终端上的市场份额均领先美国公司，但在操作系统和生态平台上，美国公司仍然主导着世界。比如谷歌的安卓、微软的 Windows 主导着手机和 PC 的 OS 生态，谷歌和苹果也是全球移动互联网服务的商业规则制定者。

在操作系统和生态平台上，华为也有着自己的解决方案：鸿蒙 OS 和 HMS。

华为此前的智慧屏产品已经搭载鸿蒙 OS，余承东透露，今年华为的智能手表产品也会搭载鸿蒙 OS。而未来华为所有的 IoT 产品，包括 PC、平板、甚至手机都可能采用鸿蒙 OS。“鸿蒙 OS 未来会成为全球都可以使用的操作系统。”他说。

华为董事、战略研究院院长徐文伟表示，在操作系统领域，华为认为未来模式的引领者应该是用开放对抗封闭、用协同对抗割裂。华为的产业主张是：开放开源，共建 OS 生态、支持分布式全场景终端。

在 HMS 方面，余承东透露，全球集成 HMS 服务的应用超过 8 万个，今年上半年华为终端云服务月活用户已超 5.2 亿。“我们每个月、每周和每天生态的体验都在改进，让过去只能支持谷歌 GMS 的，几个小时就完成对华为 HMS 的集成。”

“对我们来说，美国的制裁是很痛苦的，但同时又是一个重大的机遇，逼迫我们尽快地产业升级。”余承东认为，中国要把操作系统、生态服务、芯片等整个基础体系能力构筑起来，让中国企业既不受制于人，又能参与全球的竞争、赚取更多的利润。