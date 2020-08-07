美国针对 TikTok、微信连下两道封杀令，真实目的是什么

今天美国白宫发布了两份行政命令，针对两个中国互联网公司进行封杀。这两份 “国家安全理由”的行政封杀令，背后是美国政府对中国企业层层升级的施压手段，而最终目的都是打压中国互联网公司的国际化进程。

再次动用紧急状态

第一个禁令是针对字节跳动，在 45 天之后禁止美国公司和个人与字节跳动进行任何交易。第二个禁令是针对腾讯微信，在 45 天以后禁止美国公司和个人与腾讯发生与微信业务相关的任何交易。两个禁令其实并不令人意外，只是靴子最终落地而已，因为美国国务卿蓬皮奥早就多次宣布将封杀 TikTok 和微信，封杀理由都是以中国公司可能收集美国用户数据，威胁美国国家安全。

两项封杀都是通过总统宣布紧急状态来实施的。911 之后，美国国会通过《爱国者法令》，给了总统很大的行政应对权力，可以在不需要提供证据的情况下，对外国企业在美资产采取紧急措施，只要总统觉得存在威胁，就可以果断采取行动。

换句话说，白宫觉得谁有威胁，就可以封杀其在美资产，这符合美国法律。即便遭到打压者在美国起诉联邦政府，那也毫无意义。2019 年 3 月，特朗普也是通过宣布 “紧急状态”来彻底将华为彻底踢出美国市场。华为随后宣布起诉，但被联邦法官以 “政府有权这么做”驳回。

美国网友在推特上不无讽刺地评论，美国已经有近 16 万民众在新冠疫情死亡，总统都没有宣布紧急状态，但为了打压两个中国互联网公司倒是干脆利落地启用了 “紧急状态”。字节跳动和腾讯享受到了之前华为的待遇。

回到禁令本身。第一个禁令有两层意思。浅层意思是迫使字节在 9 月 15 日之前出售 TikTok 美国，否则就会对字节采取封杀措施。字节和微软正在逐步推进出售谈判，白宫现在是以行政命令，再次督促字节与微软赶紧达成协议。但深层意思却是进一步施压字节出售 TikTok 全球业务。

打压级别不断提升

这实际上就是特朗普号称上周六要发的那个禁令。上周五特朗普在从佛罗里达回华盛顿的飞机上声称，自己周六就要发紧急状态令彻底封杀 TikTok，不准美国公司收购 TikTok。他还强调自己完全有权力这么做。但第二天特朗普却去高尔夫球场打球了，并没有如约发封杀令。

当然这不是他改变主意或者打球忘了，本来就是一个施压手段。在总统明确宣布要封杀 TikTok 之后，字节和微软暂停了出售谈判。微软 CEO 纳德拉周日亲自和特朗普通话之后，特朗普周一又宣布批准这一交易。双方具体谈了什么，只有当事人知道。

但字节和微软的谈判条款却改变了：字节必须出售 TikTok 美国全部股权，不能保留任何股权，字节的美国投资者可以保留 TikTok 美国的少数股权；微软除了 TikTok 美国业务，还想收购加拿大、澳大利亚和新西兰的业务；微软必须给美国财政部交一笔金额不菲的好处费。

特朗普周一得意地表示，没有美国政府就没有这笔交易，所以必须给一笔 Key Money(地产行业租房者给房东的看房费)。微软的声明则耐人寻味：是白宫逼迫 TikTok 出售之后，微软才去接洽字节的。言下之意，微软只是一个接盘的，不是打劫的。

但更令人震惊的是，特朗普周一还非常赤裸地表示，自己觉得只出售 30% 太麻烦，建议微软吞掉整个 TikTok 全球业务。就在今天，英国《金融时报》放出消息，微软觉得没法单独收购 TikTok 四个市场业务，没法和全球其他市场的服务分开，打算全盘收购 TikTok 全球业务。

今天的行政禁令也暴露了真实意图。如果美国想逼迫字节跳动出售 TikTok 美国业务，直接用美国外国投资委员会 CFIUS 施压就可以了，因为这就是 CFIUS 的管辖范围。为了避免更大业务损失，字节最终也同意了出售 TikTok 美国业务。但现在美国政府却是在用行政命令威胁封杀字节，意图显然是吞下 TikTok 全球业务。

这已经触碰到全球经济公平竞争的底线了。过去几年字节跳动投入巨大资源的国际化业务，不可能就这样在美国政府的打压下，拱手让给美国企业。

字节宣布公开抗争

字节跳动随后发布了一份措施强硬的声明，抗议目标直指美国总统。“美国总统新颁布的行政命令没有遵循正当法律程序，我们对此感到非常震惊。…… 美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，擅自决定决议条款，甚至试图干涉私营企业之间的协商。…… 如果美国政府不能给予我们公正的对待，我们将付诸美国法院。”

被迫出售 TikTok 美国业务，是因为美国政府拥有直接管辖权，确实是无可奈何。但 TikTok 还在拉美、中东、亚洲、欧洲各地拥有数亿用户，美国政府并没有管辖权利，更没有权利迫使字节跳动出售。字节跳动完全有合理理由去抗拒美国政府的这一无理要求。

去年年底美国政府责成外国投资委员会 (CFIUS)对 TikTok 展开调查之后，字节跳动一直在积极配合调查，公布了审核政策和算法源代码，希望证明 TikTok 并没有滥用美国用户数据，也不会向中国政府提供用户数据。

字节的努力或许是徒劳的，因为美国政府调查的最终目的就是逼迫 TikTok 出售。就在几个月前，字节的美国机构投资者督促张一鸣出售 TikTok 美国多数股权。毕竟控股权易主对美国投资者没有损失，他们更担心 TikTok 遭到封杀，影响他们的投资回报。但张一鸣却不肯放手 TikTok 美国控制权，一直僵持不下。

直到进入 7 月，CFIUS 出马威胁封杀，一切打压落地且加速，张一鸣才最终选择出售多数股权，但希望保留 TikTok 美国的少数股权。当时美国财政部长努钦 (CFIUS 的主席)认为可以接受。字节同意出售 TikTok 美国业务之后，先是和美国基金组成的财团谈，后来是微软闻讯而来洽购。TikTok 的首席法律顾问曾经在微软工作 25 年，和微软总裁是多年工作好友。

等到三方就这个方案也达成一致了，总统又发话要彻底封杀 TikTok，以此来施压字节放弃 TikTok 美国的全部股权，一点股权都不能留；而且不仅是美国业务，澳大利亚、新西兰和加拿大业务也要出售。字节和微软还在谈判中，特朗普就公开建议微软直接吞掉 TikTok 全球业务，这显然是字节跳动不可接受的。

美国想要腾讯什么？

同样的逻辑也适用于第二个禁令，此前美国可能封杀微信的消息已经传了快一个月时间。但这个禁令本身并没有直接封杀微信，而是封杀微信相关的所有交易。具体封杀哪些交易，白宫则责成美国商务部来详细规定，也就是说解释权归美国政府。

长达 45 天的封杀决定时间，形势还可能发生很多变化，以美国政府目前的行事风格，到时候具体会怎样，真的说不清楚。美国到底会不会彻底封杀微信，比如说在谷歌苹果商店下架微信，或者迫使微信主动放弃美国业务，也很难说。

白宫到底想要什么呢，想要微信退出美国市场吗？就像是层层施压字节跳动一样，我觉得不仅于此。和 TikTok 在美国拥有几千万月活用户不同，微信在美国其实限于美国华人市场，根本不影响到美国主流网民的数据安全。白宫封杀微信更像是一个施压手段，就像是之前联邦政府持续施压字节的一样。

腾讯有什么是让美国感兴趣的？显然不是腾讯自己打造的美国华人社交应用微信，而是腾讯覆盖全球的庞大投资组合，尤其是在美国的投资资产。今年年初腾讯总裁刘炽平介绍，腾讯已经投资了 800 多家企业，其中 70 多家已经上市，160 多家成为独角兽，有 6 家公司创造投资回报 50 亿美元，一家公司创造投资回报超过 100 亿美元。

单是在美国市场，腾讯就投资了特斯拉、Snapchat、动视暴雪、Glu Mobile 等十多家公司，在美国组建了一个投资矩阵。这些非常诱人的资产或许才是美国的最终目的，他们不愿意看到腾讯如此深入涉足美国互联网和游戏行业。我其实更担心腾讯为了保全投资资产，而放弃微信美国市场，就像印度市场所发生的。

后言

随着美国政府对字节跳动的打压手段不断升级，所提出的要求越来越过分，字节的立场也开始从理性撤退转为公开抗争。无论抗争结果如何，字节的态度已经非常明确：全球业务和美国业务是两回事，绝不会轻易放弃 TikTok 的全球业务。两年时间里，美国政府三次启用 “紧急状态”来行政封杀中国科技企业，不断加码施压制裁力度，本身就说明了这三家中国科技企业国际化道路的成功。