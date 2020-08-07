5G 基站休眠风波：中国 5G 建设过快？华为高管称是 “噪声”

日前，洛阳联通将 5G 基站深夜休眠以降低功耗一事引发舆论风波，甚至有网友质疑中国运营商在 5G 建设上节奏过快。

在近日举行的华为 5“机”峰会上，华为无线网络产品线首席营销官甘斌在接受新浪科技等媒体采访时表示，这是新技术发展中必然会出现的 “噪声”，“中国运营商对自身的 5G 建设节奏，心里是有底的”，他说。随着今年年底 5G 终端和用户数的增长，这些问题都将迎刃而解。

5G 在 2B 落地需要头部效应

根据工信部公布的数据，截至今年 6 月，中国 5G 套餐用户数已超 1 亿，联网 5G 终端达到 6600 万部。而在 B 端方面，目前 5G 模组的价格已经降至 1000 元，甘斌预计今年年底能到 500 元，这比 4G 时代的速度快了两年。

他认为，5G 在 2C 上的发展，给 2B 建立了良好的产业和生态基础。但 2B 的痛点与 2C 又存在着较大差异，比如煤矿要求网络上行速度很高，港口要求时延低高可靠，5G 在 2B 上的应用，还要在技术和商业模式上进一步走通。

甘斌强调，企业的数字化进程有其自身商业逻辑，5G 只是一个管道或者基座，作用是把价值高效、低成本的联接起来。

他举例称，只有当一家企业存在数字化转型的诉求时，5G 才有可能与 AI、云等技术一起发挥作用。而这样的诉求往往存在于行业头部企业之中，成熟之后，进而带动中小企业跟进。

在峰会上，华为宣布联合合作伙伴成立 5G 联合创新中心，并启动 5G ToB 生态圈，首批加入生态圈的企业涵盖 5G 工业通信模组、5G 行业通信终端、智能制造、智慧物流、智慧煤矿、智慧医疗、智慧城市、智慧电力等垂直领域。

中国 5G 建设节奏过快？

今年 6 月，中国运营商已建成 40 万个 5G 基站。但在中国运营商大力推进 5G 建设的同时，洛阳联通的 5G 基站休眠风波也引发了 5G 建设是否过快的争议。

甘斌表示，一般来说需要几年的周期才能建设好一张比较完善的 5G 网络，但 5G 网络建设的第一期已经比 4G 的第一期覆盖好很多。在 2C 方面，今年年底至明年初，可能会达到 15-20% 的渗透率，届时也会迎来 2C 的爆发点。

“如果站在现在的角度看 5G，可能没那么大的需要；但站在未来的角度看，对通信技术的要求是无止境的。”甘斌说，通信技术的发展需要网络先行，网络有了能力，业务才会不断涌现。“谁会在 4G 网络初期想到有抖音和微信呢，都是随着网络逐步发展起来。”

至于 5G 建设过快的质疑，甘斌认为是新技术发展中必然会出现的 “噪声”，中国运营商对自身的 5G 建设节奏，心里是有底的。他甚至直言 “可能会有在中国 5G 发展中获得利益比较小的友商，基于自身的考虑进行的发声”。

此外，他还提到，中国目前在 5G 产业发展上处于先行者的角色，泰国、菲律宾等一些国家已经在复制中国在 5G 频率发放、基站建设等方面的经验。