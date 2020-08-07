谷歌 Android 11 Beta 3 发布

IT之家8月7日消息 外媒9to5 Google报道，谷歌今天发布了Android 11 Beta 3系统更新。这是“发布候选版本”，已经非常接近Pixel用户在未来几周内将收到的正式版本。

谷歌建议开发者“发布应用、SDK和库的兼容更新”。通过Android 11，谷歌敲定了“面向所有应用的表层和行为”，从而提供了额外一个月的开发和准备时间。

Android 11让曝光通知应用无需启用设备位置设置就能运行。这是为了解决用户认为需要“位置”的看法。

“这是我们仅针对曝光通知系统的一个例外，因为它的设计方式让使用它的应用无法通过蓝牙扫描推断设备位置。为了保护用户隐私，所有其他应用仍将被禁止执行蓝牙扫描，除非设备位置设置开启，且用户已授予其位置权限。”

Android 11 Beta 3中解决了以下问题：

一般性问题

包的可见性。当你为浏览器应用声明一个意图过滤器时，你的应用将获得设备上浏览器应用的可见性。在以前的版本中，这个意图过滤器使应用程序对更广泛的应用程序集具有可见性。(issue#158914189)

修正了Android平台使用的SQLite版本从3.22升级到3.28后引起的应用稳定性问题。

修正了一个问题，当设备使用蜂窝数据时，一些应用程序无法连接到互联网。

修正了一个问题，干扰了一些应用程序确定设备GPS位置的能力。

修正了 SurfaceTexture 的一个问题，导致一些应用程序间歇性崩溃。

谷歌应用

Google应用、Google搜索栏或Discover feed不再有时冻结或变得无响应。(issue#159192774)

Pixel启动器主页设置中的一些标签不再显示错误。(issue#160946862)

用户不再被阻止升级照片应用到最新版本。(issue#160848917)

谷歌确认了剩下的三个首要问题：

一般性问题

在Pixel设备上，当使用其他默认启动器时，手势导航操作有时会启动Pixel启动器，而不是默认启动器。(issue#160859801)

谷歌应用

在某些设备上，当用户试图拍摄照片或视频时，相机应用程序有时会崩溃。(issue#158818461)

使用YouTube应用时，屏幕有时无法自动旋转。(issue#159098879)

IT之家获悉，谷歌Android 11预计将于9月底推出，最终发布给AOSP和OEM厂商。Pixel用户将率先收到新的操作系统。