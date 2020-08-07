腾讯微信在美面临封禁，硬抗还是服软？

在中国，腾讯和字节跳动打得不可开交，甚至连 “腾讯和老干妈的广告门”，双方都打起了口水仗。

但到了美国，竞争对手却成难兄难弟。

北京时间 8 月 7 日（当地时间 8 月 6 日晚）美国总统特朗普签署行政令，将禁止腾讯公司与受美国司法管辖的任何个人和实体之间，进行与微信有关的任何交易。该行政命令将于 45 天后（当地时间 9 月 20 日）生效。

特朗普当日签署的另一项行政令中同样要求，9 月 20 日起禁止美国个人和实体与 TikTok 母公司字节跳动进行任何相关交易。

白宫官网公布的行政令显示，特朗普将微信和 TikTok 两个应用程序共同视为 “对美国国家安全构成威胁”，并以 “应对信息和通信技术及服务供应链方面的国家紧急状态”进行应对。

此前因为 “出售给微软”一事深陷舆论风波的 TikTok 母公司字节跳动明确表态会就不公正待遇提起诉讼，扭转了此前 “跪得太早”的形象。腾讯目前仍未有任何行动。

虽然相比被强制出售的 TikTok，微信在美国尚未到如此绝境，但这一禁令对腾讯同样有很大的影响。

腾讯的全球化或受到波及

与字节跳动和华为不同，腾讯身上的全球化布局并不那么引人关注。在美国，腾讯正在寻求提升存在感。

据美国商业房产数据网站 Costar 在 8 月 3 日的报道，腾讯与房地产公司尔湾公司签约，租下了一栋位于美国加州尔湾市拉古纳峡谷路 15201 号，总面积约 2430 平方米的办公楼。目前，这一合同是今年第二季度市场上金额最高的办公室租赁合同。

然而与受到禁令的影响相比，这栋办公楼的租金支出不值一提。

在禁令宣布的交易日中，腾讯控股一度下跌超过 10%；最终收跌 5.04%，市值蒸发超 2600 亿港元，勉强守住了 5 万亿港元市值的关口。

资本市场恐慌的并不是微信在美国被封禁，因为美国用户占微信总用户的比例几乎可以忽略不计。但这一黑天鹅事件如果扩大影响，腾讯其他业务在美国也会受到影响，甚至全球化布局都会受到波及。

微信在 2012 年开始国际化，先后进入印度和东南亚市场。在美国市场，微信的用户量在初期曾迎来一波小的增长高峰。根据 GlobalWebIndex 统计的数据，从 2013 年初 2014 年底，微信在美国的用户数量增长了 11 倍，达到 300 万人。

而当时，根据腾讯官方的数据，2014 年底微信的月活越用户总数已经达到了 4.68 亿。

据 App Annie 统计，2019 年的年度最受欢迎的 10 款 App 中，甚至没有微信的身影，倒是 WhatsApp Messenger、Snapchat、Facebook（Messenger）、Instagram 名列其中。中国上榜的是字节跳动的 TikTok 和欢聚集团旗下的 Likee。

虽然微信在美国用户体量不大，但腾讯也将会因行政令蒙受损失。若成功实施，微信无法出现在苹果的 App Store 和谷歌的 Play Store 上面，相关交易也无法进行。微信不仅无法实现用户增长，也无法再从美国获得收入。

而苹果和谷歌也都会受到行政令的影响，损失一部分来自微信的收入。

腾讯长远处于不确定性

微信在美国存在感非常微弱，所以行政令对于微信的限制在短期看并不会对腾讯带来实质性的影响，但从长期来看，这一事件带来的负面效应和长期的不确定性，将会影响腾讯在全球的布局。

虽然已经有白宫官员表示总统令仅限微信以及微信相关公司，不涉及腾讯持股的游戏公司。因此，Riot 公司的《League of Legends》和 Epic 公司的《Fortnite》目前暂不受影响。

但未来依然是模糊的。而腾讯的现金流业务，大多都有海外布局，特别是游戏业务和云服务。

腾讯 2019 年第四季度财报显示，该季度腾讯海外游戏收入同比增长超过一倍，占网络游戏收入的 23%，收入约为 69.7 亿元。截至 2019 年底，全球前十最受欢迎的智能手机游戏（按日活跃用户数计算）中的五款均由腾讯开发。

2020 年第一季度，腾讯的网络游戏收入增长 31% 至人民币 372.98 亿元，其中海外游戏（包括《PUBG Mobile》及《Clash of Clans》）成为收入增长的贡献源。以环比 19% 的增幅来看，腾讯网络游戏来自海外的收入已经超过 80 亿元。

Sensor Tower 的数据显示，2020 年 1 月《PUBG Mobile》的海外营收近 8300 万美元，美国是收入贡献最多的市场，占比达 29.1%。

华泰证券预计，腾讯来自美国地区的游戏业务收入占海外游戏收入约 20%，在腾讯游戏业务收入的比重中则下降到 5%，在腾讯的整体收入中则不足 1% 的比例。腾讯游戏如果在美国也被禁止，腾讯需要承担阵痛，而长期来看对收入影响不大。

腾讯云在美国也有业务布局，根据腾讯云官网，腾讯云在美国拥有 4 个可用区数，其中硅谷有两个，弗吉尼亚有两个，在达拉斯还有一个合作基础设施。但相对于亚马逊的 AWS 和微软云，腾讯云在海外依然是体量小的存在，其主要业务和收入来自中国国内。因此，禁令对腾讯云的美国业务同样影响有限。

比较之下，腾讯在美国的资本市场则是亮眼的存在，腾讯系以及与腾讯存在投资关系的多家中概股公司，均在美国上市，比如腾讯音乐、京东、拼多多、搜狗、斗鱼、虎牙等。腾讯在美国本土还进行了多次收购，主要是在游戏领域。

《英雄联盟》开发商 Riot Games 系腾讯全资控股，在《堡垒之夜》开发商 Epic Games 持股 48.4%，持有《使命召唤》开发商动视暴雪 5% 的股权等。

除此以外，腾讯还在电动汽车制造商特斯拉持股 5%，在社交软件 Snapchat 中持股 10%，在音乐软件 Spotify 中持股 10%，腾讯还投资了娱乐社交网站 Reddit、环球唱片等。

“对腾讯来说，（收入上）短期影响不明显，但长期来看，美国政治环境的不稳定以及带来的全球性限制，可能会对业务布局造成负面的影响，尤其是腾讯在美国拥有许多投资，特别是游戏的投资。”一位不愿具名的律师告诉新浪科技，类似于美国影响英国限制使用华为的情况不太可能在腾讯身上出现，但不排除美国及其盟友跟进并采取其他措施限制包括腾讯在内的中国科技企业。

“腾讯最好的选择是诉讼，利用美国政治体系中三权分立的制衡，只要赢了诉讼，特朗普的行政令就会因为违宪而被撤销。” 上海正策律师事务所律师董毅智告诉新浪科技，短期内行政令不会升级进而波及其他业务，那对抗美国总统的行政令是最佳选择。

特朗普的行政令曾有被推翻的先例。2017 年 2 月 3 日，美国华盛顿州西区联邦地方法院法官詹姆斯 · 罗巴特作出裁决，在全美范围内暂停实施特朗普颁布的限制难民等群体入境的行政令。随即，美国国务院撤回此前根据特朗普行政令撤销相关国家人员签证的决定。

8 月 7 日下午，字节跳动发布声明回应特朗普签署的总统行政令，表示 TikTok 将继续长期存在下去，而如果遭遇美国政府的不公正待遇，将就这一总统行政令发起诉讼。

最大的竞争对手之一已经表示将就 “不公正待遇”进行反制，如果腾讯加入，这也将是两者为数不多的并肩作战。而如果腾讯默默接受，日后的你来我往，腾讯也必然会丢掉一些分数。