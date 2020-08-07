TikTok 推出首款电视 App：首先登陆亚马逊 Fire TV 设备

8 月 7 日晚间消息，短视频应用 TikTok 今日在亚马逊 Fire TV 设备上推出其第一款电视应用（TV app），名为 “More on TikTok”。

对此，亚马逊发言人德莱尼 · 西蒙斯（Delaney Simmons）在一封电子邮件中给予了证实。这款应用将包括来自 TikTok 手机应用程序中的精选视频播放列表和汇编。此外，它还将包括对创作者的采访，以及其他一些超过 TikTok 一分钟限制的内容。

TikTok 全球营销主管尼克 · 陈（Nick Tran）在致媒体的一封电子邮件中称：“我们一直在思考，支持 Fire TV 这样的流媒体设备，对于连接我们的用户意味着什么，以及我们如何为他们提供更动态的体验。我们认为，在某种程度上将我们的内容带到电视上是很自然的一步。”

报道称，TikTok 正在进行试验，以确定其移动视频格式在电视屏幕上的表现如何。More on TikTok 是一个仅供观看的频道，因此不需要登录或账户信息，用户将无法上传视频。该应用将免费提供，在发布时也不会有广告。

需要强调的是，这款电视应用将有两个新的内容类别：1）In The Studio：对 TikTok 上的明星进行采访；2）This Is TikTok：聚焦创作者。

亚马逊还表示，今年前六个月，受疫情的影响，Facebook Watch、peloton、Master Class 和 Audible 等 Fire TV 应用的使用量出现大幅增长。

目前，More on TikTok 应用程序已提供给美国市场上的所有 Fire TV 设备。用户只需说 “Alexa，打开 More on TikTok”即可激活。