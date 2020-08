TikTok 推出首款电视 App：首先登陆亚马逊 Fire TV 设备

8 月 7 日晚间消息,短视频应用 TikTok 今日在亚马逊 Fire TV 设备上推出其第一款电视应用(TV app),名为 “More on TikTok”。

对此,亚马逊发言人德莱尼 · 西蒙斯(Delaney Simmons)在一封电子邮件中给予了证实。这款应用将包括来自 TikTok 手机应用程序中的精选视频播放列表和汇编。此外,它还将包括对创作者的采访,以及其他一些超过 TikTok 一分钟限制的内容。

TikTok 全球营销主管尼克 · 陈(Nick Tran)在致媒体的一封电子邮件中称:“我们一直在思考,支持 Fire TV 这样的流媒体设备,对于连接我们的用户意味着什么,以及我们如何为他们提供更动态的体验。我们认为,在某种程度上将我们的内容带到电视上是很自然的一步。”

报道称,TikTok 正在进行试验,以确定其移动视频格式在电视屏幕上的表现如何。More on TikTok 是一个仅供观看的频道,因此不需要登录或账户信息,用户将无法上传视频。该应用将免费提供,在发布时也不会有广告。

需要强调的是,这款电视应用将有两个新的内容类别:1)In The Studio:对 TikTok 上的明星进行采访;2)This Is TikTok:聚焦创作者。

亚马逊还表示,今年前六个月,受疫情的影响,Facebook Watch、peloton、Master Class 和 Audible 等 Fire TV 应用的使用量出现大幅增长。

目前,More on TikTok 应用程序已提供给美国市场上的所有 Fire TV 设备。用户只需说 “Alexa,打开 More on TikTok”即可激活。