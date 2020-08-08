NASA 航天器成功捕捉到火星季节性紫外线脉冲

据国外媒体报道，美国宇航局 (NASA) 的火星探测器 “Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN”(简称：MAVEN) 成功捕捉到来自火星的脉冲辉光。巨大的紫外光斑出现在夜晚的火星上，并且具有不可思议的规律性，每晚恰好有 3 次。据了解，在科学家的眼中，这一发现突出证明了火星大气过程和环流模式。

据报道，MAVEN 探测器发现的脉冲辉光中最亮的光斑宽约 1000 公里 (600 英里)。在合成图像中，绿色和白色区域代表紫外光的强度，而火星的全球照片则被添加了数字背景。最令人惊奇的还是脉冲的具有季节性这一特征。根据 MAVEN 的数据，紫外线脉冲只在火星的春季和秋季出现，而且每晚正好发生三次，从日落之后开始，于午夜结束。

科学家们已经了解到这种火星独有的脉冲背后机制：来自太阳的紫外线照射到火星大气中，将二氧化碳和二氮分解成碳、氧和氮的组成原子。然后，风把这些原子吹到火星的 “夜晚的一侧”，在那里它们开始向表面下沉。在这个过程中，氮原子和氧原子结合形成一种一氧化氮分子，并在这个过程中释放出紫外光的光子。

事实上，这种 “夜辉”现象并不罕见，之前也在火星上被探测到，但 MAVEN 的发现在于这还是人们首次看到如此有规律的脉冲。

研究小组正在利用这种季节性紫外线脉冲来帮助绘制火星大气环流和湍流的地图。他们还计划在未来的工作中通过观察火星边缘的方式从侧面观察夜辉，这将有助于人们更好地理解风和季节变化。

该研究的作者之一索纳尔 - 詹妮（Sonal Jain）表示 :“MAVEN 的发现表明了这些巨大环流模式的重要性，这些环流模式将大气气体从火星表面输送到太空边缘。”

这项研究已发表于《地球物理研究杂志》。