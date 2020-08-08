小鹏汽车赴美申请上市：2018 年以来亏损近 60 亿元，交付超 2 万辆车

中国电动汽车制造商小鹏汽车正式向美国证券交易委员会提交招股说明书（FORM F-1），寻求以代码 “XPEV”在纽交所挂牌交易，暂定筹资额为 1 亿美元。招股书显示，此次 IPO 承销商包括瑞士信贷、摩根大通和美国银行。

企业情况

根据招股书披露的企业信息，小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车公司（Smart EV）之一。小鹏汽车成立于 2015 年，旨在通过自主驾驶、智能连接和核心汽车系统的创新，将智能电动汽车带给中国消费者。小鹏汽车的主要产品是 SUV （G3）和四门运动轿车（P7）。市场研究机构 IHS Markit 报告称，小鹏 G3 是 2019 年中国最畅销的三款电动 SUV 之一。此外，据中国工信部新能源汽车目录，小鹏 P7 一次充电的 NEDC 续航里程可达 706 公里（439 英里），是中国现有电动汽车中续航里程最长的。招股书显示，截至 2020 年 6 月 30 日，超过 90% 的 G3 购买者选择了具有自动驾驶功能的版本。同时，大约 50% 的客户订购了支持 XPILOT 3.0 的 P7 版本，XPILOT 3.0 是小鹏汽车即将推出的高级自动驾驶系统。

销量数据

根据招股书披露的销售信息，小鹏汽车于 2018 年 11 月开始生产 G3 车型，截至 2020 年 7 月 31 日，小鹏汽车已经向客户交付了 18741 辆 G3。P7 车型也已经投产，并于 2020 年 5 月开始交付，截至 2020 年 7 月 31 日，小鹏汽车已经向客户交付 1966 辆 P7，并计划于 2021 年推出第三款智能电动轿车。此外，招股书显示，小鹏汽车在 2020 年 7 月向客户交付了 2451 辆智能电动汽车，包括 1641 辆 P7 和 810 辆 G3。

财务数据

根据招股书披露的财务信息，自小鹏汽车成立以来，公司一直没有盈利、直至最近才开始产生营收，这主要是因为电动汽车的设计、制造、销售和服务是一项资本密集型业务。自 2015 年成立以来，小鹏汽车一直面临营收亏损，运营活动现金流为负。在 2018 年、2019 年和截至 2020 年 6 月 30 日的六个月内，小鹏汽车的净亏损分别为人民币 13.988 亿元、人民币 36.917 亿元（约合 5.225 亿美元）和人民币 7.958 亿元（约合 1.126 亿美元）。在 2018 年、2019 年和截至 2020 年 6 月 30 日的六个月内，小鹏汽车用于经营活动的现金净额分别为人民币 15.727 亿元、人民币 35.628 亿元（约合 5.403 亿美元）和人民币 12.127 亿元（约合 1.716 亿美元）。

股权结构

根据招股书披露的股权信息，小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏（Xiaopeng He）持有 391，752，537 股普通股，持股比例为 31.6%；小鹏汽车联合创始人、董事及总裁夏珩（Heng Xia）持有 61，137，879 股普通股，持股比例为 4.9%；小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地（Hongdi Brian Gu）持有 34，708，788 股普通股，持股比例为 2.8%；小鹏汽车联合创始人、董事及高级副总裁何涛（Tao He）持有 20，000，000 股普通股，持股比例为 1.6%；小鹏汽车所有高管和董事总共持有 507，599，204 股普通股，总持股比例为 40.9%。

主要股东持股方面，Simplicity Holding Limited 持有 327，708，257 股普通股，持股比例为 26.4%；淘宝中国控股公司（Taobao China Holding Limited）持有 178，618，464 股普通股，持股比例为 14.4%；IDG 持有 77，350，175 股普通股，持股比例为 6.2%；Efficiency Investment Limited 持有 61，137，879 股普通股，持股比例为 4.9%；Morningside 持有 51，876，700 股普通股，持股比例为 4.2%；GGV 持有 47，009，082 股普通股，持股比例为 3.8%；Shanghai Cheyou Enterprise Management Partnership 持有 43，320，750 股普通股，持股比例为 3.5%；Primavera 持有 39，884，150 股普通股，持股比例为 3.2%。