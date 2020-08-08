暴风集团冯鑫再次被限制高消费，年内三度收到限高令

IT之家8月8日消息 据财联社消息，天眼查数据显示，北京市海淀区人民法院 8 月 5 日向暴风集团及冯鑫下发了执行号为 “（2020）京 0108 执 12533 号”的限制消费令，申请执行人是北京天玺泽知识产 权代理有限公司。据悉，这已是暴风集团及冯鑫年内第三次收到限高令。

IT之家了解到，4 月 24 日，暴风集团股份有限公司新增 11 条限制高消费，因合同纠纷，北京市海淀区人民法院对该公司及该公司冯鑫限制高消费。申请执行人是上海森宇文化传媒股份有限公司。

此前，深交所创业板公司管理部 7 月 31 日向暴风集团下发关注函。深交所表示，有媒体报道称暴风集团董事长兼总经理冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被提起公诉，公司是否知悉该事项，如是，说明知悉该事项的具体时间以及是否及时履行信息披露义务。

中国经营网 7 月 30 日报道称，从有关部门了解到，暴风集团创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。此外，冯鑫在海外收购时被下属骗走 1 亿元，冯鑫方面已经向上海市人民检察院第二分院提起申诉。

2019 年 7 月 28 日晚间，暴风集团公告称，实际控制人冯鑫，“因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查”。2020 年 7 月 8 日，暴风集团因无法按时提交 2019 年年报，暴风集团被暂停上市。