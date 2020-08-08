消息称苹果正在调试 iPhone 12 以支持北斗导航系统

8 月 8 日下午消息，作为中国市场上唯一一款尚未支持北斗卫星导航系统（BeiDou Satellite Navigation System，简称 BDS）功能的智能手机，苹果公司的产品 iPhone 很快就会宣布支持北斗系统。据悉，苹果新产品 iPhone 12 将开始支持北斗导航，此前的多代 iPhone 并不支持这一系统。

本周三，北斗卫星导航系统发言人，中国卫星导航办公室主任冉承其在接受媒体采访时表示：“苹果迟早会使用北斗导航系统，因为如果北斗系统是好用的，他们理所当然会使用更好的导航系统。”

而今天的最新消息似乎验证了冉承其的这一说法，消息提到，苹果已经对 iPhone 12 系列的性能进行了调试，调试内容包括对北斗导航的兼容性测试。除此之外，消息称此次苹果新品发布会结束之后，苹果公司会在官网上明确公布新一代 iPhone 将支持北斗卫星导航系统，以求减少用户对产品的吐槽。

北斗卫星导航系统是中国的大型天基系统，是四大全球导航网络之一，其他四大全球导航网络还包括美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS 和欧盟的伽利略。

冉承其在本周一的新闻发布会上说，中国销售的大多数智能手机都支持北斗定位功能，支持高精度应用的智能手机已经上市。

苹果公司曾表示，北斗卫星导航系统已经是该公司产品 iPhone 11 现有定位数据系统的组成部分。但是，以目前最新的 iPhone 11 系列为例，苹果中国官网介绍显示，iPhone 11 的定位功能支持 GPS、GNSS、数字指南针、无线局域网、蜂窝网络及 iBeacon 微定位，各种技术几乎都全了，唯独没有列出北斗系统的支持，这也是苹果被不少网友吐槽的原因。而华为的 P40 则单独列出了上述四种系统。三星 S10+、OPPO、小米等手机品牌也支持北斗卫星导航系统。

据冉承其介绍，北斗系统的全球定位精度超过 10 米，计时精度超过 20 纳秒，在亚太地区的表现甚至更好。冉承其表示，到目前为止，北斗系统已经应用于交通、公安、救灾、农业和城市治理等行业，并融入了中国重要的基础设施建设，包括电力、金融和电信。

目前，北斗卫星导航系统的服务覆盖了 200 多个国家和地区，用户超过 1 亿，日常服务超过 2 亿次。此外，北斗卫星导航系统产品已经出口到 120 多个国家和地区，服务于数以亿计的用户。基于北斗系统的服务已成功应用于东盟、南亚、东欧、西亚和非洲成员国的测绘、农业、和数字建设等领域。