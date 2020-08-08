外媒：特朗普对微信的禁令将损害 iPhone 在中国销售，对 Android 手机影响不大

8 月 8 日消息，据美国媒体彭博社报道，美国总统唐纳德 · 特朗普 (Donald Trump)下令禁止美国公司与中国应用程序微信做生意，这可能会损害苹果公司智能手机 iPhone 在中国这个全球最重要市场中的销售。

特朗普的该行政命令将阻止所有涉及微信的交易，这将禁止苹果公司通过其应用商店 App Store 将微信分发给移动设备。

微信是中国用户使用最为普遍的一个应用程序。许多中国人已不再使用打电话或发送电子邮件，而基本上是利用微信进行沟通和交流。到中国旅游的游客往往都知道下载和使用这个应用程序，否则在支付甚至在进行小额购买时会遭遇非常的不方便。

如果使用不了微信，在中国和亚洲其他地区的消费者可能会拒绝购买 iPhone。一个深受股票投资者欢迎的在线论坛对用户进行了这样的调查，即如果苹果公司从它的应用商店 App Store 里删除了应用程序微信，他们是放弃使用 iPhone 还是放弃使用微信？调查的结果是，回答放弃使用 iPhone 和回答放弃使用微信的人数比是 20 比 1。

彭博情报（Bloomberg Intelligence）分析师阿南德 · 斯里尼瓦桑（Anand Srinivasan）表示，中国贡献了苹果公司 iPhone 销量的 20%，因此，将微信从苹果应用商店 App Store 撤出，对于 iPhone 销量来说 “将形成一个严重的障碍”。

针对特朗普政府封杀微信的行政命令，苹果发言人没有回复来自媒体的置评请求。

当地时间周五在纽约证券交易所，苹果股价下跌了 2.5%，报收于 444.45 美元。当天，科技股普遍大幅下跌。

对于美国政府封杀微信，Android 手机似乎影响不大。虽然谷歌的应用商店在中国无法访问，但有其他方法能够在 Android 软件上安装应用程序。

彭博社报道称，特朗普封杀微信的行为也可能会遭到中国政府的还击，这可能会进一步损害苹果公司。斯里尼瓦桑表示，苹果公司的大部分制造业都是在中国完成的，如果中国将目标对准苹果的出口，这将影响苹果的全球业务。中国还可以限制 iPhone 关键元件所使用的材料，如稀土金属的供应。

斯里尼瓦桑说，“这是一场多战线的战争，现在它已经升级到软件领域。”

特朗普的这一行政命令在 45 天之后生效，而在该行政命令正式生效之前，许多悬而未决的事情可能会发生很多。众所周知，特朗普总统是一个不可预测之人，往往在事实发生后会走回头路，甚至会对他自己发布的声明提出例外情况。此外，苹果也可以打开其操作系统，在不需要通过其应用商店 App Store 的情况下，让用户下载应用程序。但是如果这样做，对自己生态系统的开放性一直持小心谨慎态度的苹果来说，将是自己政策的一个重大变化，并且苹果从自己应用商店 App Store 平台获得第三方应用销售额 30% 抽成的收入将受到影响。

如果特朗普的行政禁令真的持续执行下去，而苹果没有解决办法，有能力买 iPhone 的中国消费者，可能会转向中国本土的高端智能手机制造商品牌。