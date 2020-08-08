280 万张北京消费券开始发放，可在京东 App 领取

8 月 8 日消息，今日起，北京消费者可登陆京东 App 领取新一轮消费券。新一批 280 万张北京消费券于 8 月 8 日和 8 月 18 日分两拨集中发放，其中包括线下餐饮购物券 200 万张，智能产品消费券 80 万张。

新一批北京消费券加大了优惠力度，将原累计使用 350 元享受 120 元优惠，调整为累计使用 320 元即可享受 120 元优惠。

据了解，登陆京东 App，点击页面上方的 “北京消费券”标识即可进入领券页面。餐饮购物券包里有两张满 40 元减 10 元券、一张满 80 元减 20 元券、一张满 160 元减 40 元券。消费券有效期均为 14 天。

与此同时，商家会在券面基础上叠加至少 0.5 倍优惠。线下餐饮购物 40 元消费券满 160 元即可以使用，再叠加商家优惠 0.5 倍 20 元，一共优惠 60 元，消费者只需要支付 100 元。20 元消费券满 80 元即可使用，叠加商家优惠 10 元，实际支付 50 元。10 元券满 40 元可用，叠加商家优惠 5 元，市民实际支付 25 元。

据悉，新一轮消费券通过降低企业配资，将政府和企业 1：1 配资调整为 2：1，从而助力企业纾困解难。

智能消费券分为线上和线下两种，消费者只能任选其一。线上券在线上购买智能产品时可以使用，限北京收货地使用，线下券在门店购买智能产品时使用，智能消费券均为满 2000 元打 9 折，最高减 400 元。