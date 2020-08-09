IDC：二季度印度手机市场功能机占比 35.5%，三星手机总体市占率第一

IT之家 8 月 9 日消息 连续两个季度被小米超越后，研究公司 IDC 的最新数据显示，三星在今年 4-6 月的第二季度重新夺回了印度手机市场的头把交椅，超越了中国的小米和 vivo。

在印度功能机加智能手机市场，三星占有 24% 的份额，小米和 vivo 紧随其后，但后两者目前在印度只销售智能手机。如果只算智能手机市场，则小米排名第一，但三星已经缩小了差距，在截至 6 月底的季度中占据了 26.3% 的智能手机市场，而上一季度为 15.6%。小米和 vivo 在本季度结束时的智能手机市场份额分别为 29.4% 和 17.5%。

不过 IDC 印度研究总监 Navekender Singh 表示，三星的领先地位可能是暂时的，“三星在过去一个季度的市场份额增长主要是由于中国本土厂商的库存短缺而发生的，还有微小的反华情绪导致的。如果不是因为新冠病毒和供应链问题，vivo 应该会是整体市场第二的位置。”

IT之家了解到，2020 年第二季度，小米整体出货量同比下降 48.7% 至 540 万台。排在第四位的 Realme 在 20 年第二季度的出货量为 178 万台，同比下降 37%。排名第五的 Oppo 在第二季度的出货量同比下降 51%，达到 176 万台。

IDC 表示，印度智能手机市场在 2020 年第二季度录得 50.6% 的同比急剧下降，从一年前的 3680 万台下降至 1820 万台。IDC 预计，该市场将在 2020 年下半年出现复苏迹象。第二季度功能手机出货量同比下降 69% 至 1000 万部，导致对印度整体移动市场的贡献率为 35.5%，为该领域有史以来最低。