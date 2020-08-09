iQOO 5 真机外观曝光：双曲面柔性屏加持，首发 120W 快充

根据此前 iQOO 手机官微官宣的消息，全新的 iQOO 5 系列新机将于 8 月 17 日 14:30 与大家正式见面，官方称其是一款 “120 分超满分”的手机，其最大的亮点是将首发搭载 120W 的疾速快充技术。随着发布时间的日益临近，还有源源不断的卖点得到官方确认。现在有最新消息，近日 iQOO 手机官方正式晒出了该机的预告片，其外观信息也终于得到公开。

根据 iQOO 官方最新晒出的预热视频显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的 iQOO 5 将采用双曲面柔性设计屏，形态为挖孔，刷新率为 120Hz，分辨率为 FHD+。值得注意的是，这是 iQOO 旗下第一款双曲面柔性屏手机，通过了 SGS 屏幕认证，有害蓝光低于 7.5%。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 iQOO 5 采用的是一块 120Hz AMOLED 双曲面开孔全面屏，搭载高通骁龙 865 旗舰平台，支持 SA、NSA 双模 5G，配备 LPDDR5 内存及 UFS 3.1 闪存，内置一块 4000mAh 电池，标准版支持 55W 闪充，高配版支持 120W 闪充，15 分钟就能充入 100% 电量，是迄今为止充电速度最快、充电功率最高的 iQOO 手机，并获得德国莱茵 TUV 安全认证，充电安全稳定。

据悉，全新的 iQOO 5 性能旗舰将于 8 月 17 日正式发布。更多详细信息，我们拭目以待。