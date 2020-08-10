更便宜的微软 Xbox Series S 主机确认存在：手柄包装已流出

IT之家 8 月 10 日消息 传闻微软将在本月推出第二款更便宜的下一代 Xbox 游戏机，会被称为 Xbox Series S，现在外媒 The Verge 获得了该主机的白色款手柄的照片，包装上提到了 Xbox Series S，并且 Instagram 用户 Zak 今天购买到了这款手柄。

这款新手柄是在一家转售网站上出售的，包装侧面注明这款手柄可以与 Xbox Series X 和 Xbox Series S 游戏机兼容。微软还没有正式推出 Xbox Series S，该公司甚至还没有确认有白色款的 Xbox Series X 手柄的存在。

上个月，网上还出现了一款神秘的白色 Xbox Series X 手柄，配备了新的 D-pad 和新的分享按钮。这个新的爆料与之前的手柄爆料相匹配，零售包装表明这些手柄可能很快就会开卖。

Xbox Series S 很可能是微软第二款更便宜的次世代 Xbox 主机，代号为 Lockhart。微软在 6 月份泄露的一份文件进一步阐明了该公司的两款下一代游戏机计划，微软的 Xbox Series X devkit，代号为 Dante，允许游戏开发者启用一个特殊的 Lockhart 模式，该模式的性能概况是微软希望通过这第二台游戏机 Xbox Series S 达到的。

IT之家了解到，Xbox Series S 预计将包括 7.5GB 的可用内存，约 4 teraflops 的 GPU 性能，并使用与 Xbox 系列 X 上的相同 CPU 。