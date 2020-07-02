内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10设备

并非 Xbox Series X 缩小版，曝微软 Xbox Series S 更像 Xbox One X

2020/7/2 14:17:37来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家7月2日消息 据最新报道，微软未经宣布的入门级Xbox Series S的外形与已经发布的Xbox One X相似。

Thurott在Xbox Lockhart的一份报告中透露，据称微软的Xbox Series S可以装在Xbox One X或Xbox One S裸露塑料外壳内，与长方体Xbox Series X相比，它是一款更薄的主机。

▲Xbox One系列

这些信息来自知晓微软规则的开发人员。

对于Xbox Series X，微软已通知开发人员，下一代主机可隐藏在“ PC塔式台式机，低音炮”或其他大型外壳中，以将主机隐藏在其中。

对于Xbox Series S，微软已告知预零售系统用户可将主机隐藏在Xbox One X或Xbox One S外壳内。这与许多人想象的此前的Series S主机形状相去甚远，后者是立方体Xbox Series X的一半大小。

代号为“Lockhart”的Xbox Series S游戏主机再次出现，这一次是在2020年6月发布的微软游戏开发工具包发行说明中。

▲此前的概念设计

IT之家此前报道，Xbox Series S预计将达到4TF性能，目标为1080P游戏，而Xbox Series X将达到12TF。它有望成为最便宜的下一代Xbox入门级主机，为用户带来大幅提升的NVME SSD存储速度，同时价格保持优惠。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Xbox Series S微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    