并非 Xbox Series X 缩小版，曝微软 Xbox Series S 更像 Xbox One X

IT之家7月2日消息 据最新报道，微软未经宣布的入门级Xbox Series S的外形与已经发布的Xbox One X相似。

Thurott在Xbox Lockhart的一份报告中透露，据称微软的Xbox Series S可以装在Xbox One X或Xbox One S裸露塑料外壳内，与长方体Xbox Series X相比，它是一款更薄的主机。

▲Xbox One系列

这些信息来自知晓微软规则的开发人员。

对于Xbox Series X，微软已通知开发人员，下一代主机可隐藏在“ PC塔式台式机，低音炮”或其他大型外壳中，以将主机隐藏在其中。

对于Xbox Series S，微软已告知预零售系统用户可将主机隐藏在Xbox One X或Xbox One S外壳内。这与许多人想象的此前的Series S主机形状相去甚远，后者是立方体Xbox Series X的一半大小。

代号为“Lockhart”的Xbox Series S游戏主机再次出现，这一次是在2020年6月发布的微软游戏开发工具包发行说明中。

▲此前的概念设计

IT之家此前报道，Xbox Series S预计将达到4TF性能，目标为1080P游戏，而Xbox Series X将达到12TF。它有望成为最便宜的下一代Xbox入门级主机，为用户带来大幅提升的NVME SSD存储速度，同时价格保持优惠。