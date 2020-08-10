Steam 上周销量排行：《糖豆人：终极淘汰赛》登顶

IT之家 8 月 10 日消息 周日晚间，Valve 公布了 Steam 平台上周（8 月 2 日至 8 月 9 日）游戏销量排行榜，《糖豆人：终极淘汰赛》登顶，《地平线：黎明时分 完整版》位居第二，《Grounded》排名第三。

《糖豆人：终极淘汰赛》(Fall Guys: Ultimate Knockout) 是一款由 Mediatonic 研发，Devolver Digital 发行的多人乱斗闯关综艺游戏 ，哔哩哔哩为该游戏的中国独家内容合作平台 。游戏中，玩家将和大批参赛者共同面对一场 “欲戴皇冠必趁其乱”的冲关竞技，玩家要灵活应对野蛮生长的障碍物，挤开黏人的比赛对手，跌跌撞撞地向荣耀发起冲锋。该作于 2020 年 8 月 4 日发售。

IT之家整理 Steam（8 月 2 日至 8 月 9 日）游戏销量榜如下：

1、《糖豆人：终极淘汰赛》

2、《地平线：黎明时分 完整版》

3、《Grounded》

4、Valve Index VR 套件

5、《糖豆人：终极淘汰赛》（预购）

6、Valve Index 头戴式显示器 + 控制器

7、《微软飞行模拟》

8、《老滚 OL》Crown Packs

9、《盗贼之海》

10、《毁灭战士 永恒》