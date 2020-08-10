在美华人：特朗普要禁微信，老父亲差点吓出心脏病，多次想让我回国

TikTok 只是个开始。 蓬佩奥宣布全面排挤中国企业、点名了阿里腾讯Baidu后，特朗普的矛头接着对准了微信：45 天后禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。

这最初被夸大为美国将封禁微信，在美国华人中引起了轩然大波。 我们跟几位在美华人聊了聊，看看他们怎么说。

因为 TikTok，我第一次跟美国同事吵了架

口述者 | Han

美国硅谷科技公司员工

这一天还是到来了。美东时间 8 月 6 日晚上，我在准备睡觉时，特朗普签署了行政令，其中涉及到微信。

其实从特朗普封杀 TikTok 的那一刻起，我就有一种预感，这场战争会波及到更多的企业，只不过没有想到最先中招的是微信。

一周前，我和几个华人朋友在聚餐讨论 TikTok 的最终走向，当时还开玩笑说，“who is the next？阿里？腾讯？or 华为？”

特朗普签署禁令的消息被媒体报出来后，那几个朋友都说我是乌鸦嘴。

腾讯刚刚租下了一幢加州尔湾市的办公室，总面积约 2430 平方米，我看新闻上说，这是第二季度市场上金额最高的办公室租赁合同之一。当时我还和老婆开玩笑说，腾讯要在加州大干一场了，等这个地方开张了，我去面试一下。

这一个月，TikTok 成为我身边华人谈论的焦点话题，不夸张的话，大家聊天、吃饭都以 TikTok 为话题中心。中午在公司吃饭，食堂遇到华人，第一句往往是 “ hi，TikTok 最新的进展，你关注了吗？”

不夸张的说，TikTok 在美国已经是现象级产品，尤其是受年轻人的追捧，今年以来，美国用户使用 TikTok 已高于 Facebook。投资银行 Piper Sandler 今年一季度做的调查显示，超过 60% 的美国青少年至少一个月使用一次 TikTok，而 Facebook 和 Twitter 则是 36% 和 41%。

TikTok 在美国青少年中很有市场，所以对于特朗普的决定抗议最大的是年轻人，好玩的是美国社交媒体上有一个段子：特朗普想让年轻人在 11 月大选时参与投票，最好的方式就是禁掉 TikTok，那样他们就会把他淘汰出局。更好玩的是，有些年轻人叫嚣着要砸白宫，或者给特朗普官方竞选软件在苹果商店等软件市场被大量刷一星低分。

所以封杀 TikTok 这消息一出，立马上了推特美国热搜，很多外国网友调侃，这些网红饭碗一没，又要回麦当劳、超市上班了……

可以说 TikTok 给了很多人赚钱和实现自我价值的机会，他们借着这个平台出了名但在我看来却对 TikTok 并不忠诚，现在打开 TikTok，你会发现很多网红的签名都变成 “请关注我的 instagram 账号”。

虽然他们的这种行为可以理解，但我还是觉得挺不要脸的。

特朗普针对 TikTok 和微信签署行政令后的这个晚上，有些朋友圈的华人纷纷把自己的 Whats App，Facebook，Line、Telegram 等都发出来，然后华人圈里已经开始传如何应对的文章了，其实就是把 App Store 转成中国区下载微信之后再转回来。

其实这里面有个错误，对命令本身看，并不是说 45 天之后美国就不能用微信了，而是封杀微信相关的所有交易，但具体封杀什么交易，这个还不得而知。

而错误信息也上了微博热搜，我也不得不安抚了爸妈，两个老人家年纪大了也不会刷微博，他们遛弯的时候听到这个消息，听我妈说，我爸吓得差点突发心脏病。

我老家在安徽一个地级市的，大学从浙大毕业后就去美国读研，然后留在加州已经 8 年了，过去这些年里，父母很少有情绪这么激动的时候，但今年的疫情加上这次微信的事情，老父亲多次表达出想我让回国的念头。

其实在美国这么多年，我拥有了一份高薪的工作，这期间也找到另一半拥有了一小 baby，看似已经融入了美国人的生活，但只有我自己知道，我们这些 “移一代”骨子里和他们还是有很深的隔阂的，依旧是外来人。就拿饮食来说，相比起汉堡咖啡，我还是更喜欢粥和咸菜。

不过让我有回国冲动的还是和美国同事的一次争执。

我在硅谷的一家知名科技公司工作，公司里有来自不同国家不同立场的人，但各自互不干涉，平时也很少聊一些大家认为的敏感的话题。不过前几天大家吃午饭的时候，大家就自然而然的聊起 TikTok 这件事，其中有个同事是特朗普的支持者，他认为 TikTok 被封活该，因为当年谷歌也收到同样的遭遇，听到这话时，我的火就蹭蹭上蹿，直接甩了叉子和他吵了起来。

我本身是一个脾气很暴躁的人，但在异国他乡，不得不收敛脾气，所以这是工作以来第一次发脾气，不过我不后悔。

Tiktok、微信只是个开始，后面会有更多重锤

口述者 | 李风

原互联网大厂员工，现美国湾区创业者

对于我来说，会关注政治，但是也没有那么关注，最重要的还是过好自己的营生。

当然，我也会为 Tiktok 感到遗憾，它发展得非常好，产品很出色，现在竟然要被关。我自己也在用 Tiktok，和抖音差不多，让美国年轻人很着迷，但是里面没有那么多大长腿，内容也更加有趣一些，更有点像快手。如果用一个词形容，就是 “耍杂”。

我个人喜欢里面吐槽类的内容，就是吐槽美国人某些奇怪行为，类似于吐槽中国奇怪大妈似的。

目前对这件事主要有两种论调，一种是 Tiktok 要被肢解，一种是 Tiktok 要被消失，我是倾向于第二种，它的美国业务很有可能会被消失，并且也可能波及其他国家的业务，虽然美国管不了其他国家，但是会影响其他国家。毕竟美国盟友很多。

不可否认的是，以后中国互联网公司的海外业务可能都面临风险，据说特朗普的团队很欣赏印度，因为印度把所有中国 App 给禁用了，美国总统团队也想这么干，但是是有阻力的，肯定会有一些投资方去游说美国总统团队的。

即便如此，“战事”一触即发，互联网的这种战争未来变数不大了，势在必行。

在美国，目前政界和官方对中国的态度还蛮一致的，Tiktok 被关这件事没有那么简单，Wechat 也只是个开始。后面美国政府可能会有更多的行动，所有和微信相关的合作可能就不行了，微信之后还有游戏，美国人天天在玩腾讯的游戏，所以为了活下去，以后这些业务可能要面临脱钩的问题。

我猜测后面可能会有一个接一个的重锤，一直往下砸。

说实话，川普的愚蠢还是让很多华人震惊的，学生们受影响挺大，很多人都怕在美国上不了微信，还制作了微信朋友圈下载保存指南等等，这是一个普遍的反应。这些事情说实在的，对个体影响不大，已经下载了的还会用，美国不会断网更不会搞防火墙。实在不行翻墙就可以了。影响最大的还是公司之间的生意往来。

很多人都想，如果通过诉讼告川普是不是可以阻止禁令，他签署的总统令，告是可以，但是未必告得赢，而且时间也是个问题，会一直拖着。其实在美国，天天有人集体诉讼川普，川普的被告应该也有几十万了。就连那些发起白宫请愿，签名抗拒禁令的，也不稀奇，天天有，没有用的。

不过白宫办公室至少会关注下，这是了解民怨的一个途径。

我之前在国内一家大厂做程序员，两年前，我来到了湾区，想要寻找新生活，想拥有更好的生活环境，同时能够更自由一些。

眼下我读了美国的研究生之后留下来了，然后开了一家贸易公司，有几个雇员。疫情期间，生意不好做，但是每个月都可以申请到一万多美金的补助，还是挺好的。 这个补助和公司规模有关，虽然每天领政府钱花没有太大压力了，但是也闷得慌。疫情依然很严重，就怕之后美国经济更差了。

今年疫情，其实大家都挺难的，很多华人在硅谷这边被裁员了，我听年长的程序员说现在找工作很多人开始刷面试题，以前是不存在的。很多程序员，不管是在美国还是中国，都享受了巨大的行业红利，非常幸运，也过得挺开心的。人到中年被裁这种经历也是挺难得的。但是最难的还是应届生，今年很多公司都不招人了，小公司倒闭得也特别多。

这次疫情其实是给了很多人一次休息的机会，难得有这么长时间休息，而且我也没见谁真的因为疫情而活得不好了。其实我自己而言，我更喜欢这边的环境生活水平。但是这边待久了，尤其是长期在这边工作，其实内心还是很多遗憾的，没赶上国内大好机会。

以后我大概率还是要回国的，我更希望以后能自由一点，不要长期待在一个地方，待久了也难受。最重要的是眼下我在美国还没体验够，刚开始来了也不适应，没有朋友，后面发现很多好玩的，滑雪、冲浪，我都还没玩够，而且计划赶不上变化，就先不去想未来了，享受当下最重要。