封禁微信？我的美国朋友圈 “炸翻了”

自去年封杀华为之后，美国数位鹰派国会议员将围猎的抢瞄准了社交网络，第一个躺枪的是全球最受欢迎的应用之一 TikTok。

十多天以来，关于 TikTok 的未来命运，被美国总统特朗普一次又一次地改写。

7 月 22 日，一则消息传回国内：据 The Information 报道，知情人士透露，字节跳动的部分美国投资者，正在与字节跳动商讨联合收购 TikTok 多数股权的可能性。这些投资方包括红杉、泛大西洋投资、软银以及 NEA 等全球顶级风投机构。

7 月 31 日，美国媒体收到消息，白宫即将发布行政命令，逼迫字节跳动出售 TikTok 美国业务，否则就会遭到封杀。

而就在 TikTok 和微软接近达成框架协议时，特朗普却突然公开表示，自己反对美国公司收购 TikTok 美国。他还声称，自己第二天就会签署总统令，坚持要在美国彻底封杀 TikTok。

8 月 3 日，特朗普宣布他改变了立场，允许字节跳动在 9 月 15 日之前出售 TikTok 美国业务给微软或是其他美国公司。然而，他 “态度改变”的背后，字节跳动却不得不接受更大的让步：被要求出售 TikTok 美国的全部股权，不得保留少数股权，同时还可能出售加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。不过，字节跳动的美国投资者则获准保留 TikTok 的少数股权。

就在 TikTok 的命运仍在不断摇摆时，美国政府又以 “国家安全”为由向更多的中国企业 “开枪”。

8 月 5 日，美国国务卿蓬佩奥宣布了一项旨在针对潜在国家安全威胁的 “清洁网络”（Clean Network）计划，透露特朗普政府希望将 “不受信任”的中国科技应用从美国的应用商城剔除出去。这其中，点名提到 TikTok 和微信。

第二日，特朗普签署行政令，称 TikTok 和微信对美国国家安全构成威胁，将在 45 天后禁止任何美国个人或实体与 TikTok、微信及其中国母公司进行任何交易。

这一纸行政令，让生活在美国的华人陷入了 “失联”的恐慌中。

“我的美国朋友圈炸翻了”

李静自从大学赴美留学后，已经在美国生活了七年，“没想到和美国的七年之痒竟然是多事之秋。”

疫情还未得到完全控制，特朗普的重重政令让中美关系日益紧张。

“封禁 TikTok 的时候，我还没什么感觉，直到说连微信都有可能被封，我慌了。”李静从 2014 年开始便用微信做代购，微信不仅是她和国内家人联系的最重要的社交软件，也是她赖以生存的工具。

“我微信里有 5000 人，大多数都是这几年做代购积累的客户，也有我发展的下线代理，有些客户已经跟了我超过五年了。”李静很难想象，如果微信一旦被封，这些客源会损失多少。

在得知特朗普或将封锁微信的消息后，李静形容自己的朋友圈 “炸了”，“大家纷纷 po 出自己的邮箱地址、支付宝账号等等其他的联系方式，唯恐失联，我的客户和代理们也给我发消息，怕联系不到我。”李静也在第一时间决定将自己的客源转移到支付宝、line 等其他平台。

“虽然知道之后支付宝有可能也会面临和微信一样的问题，但是像 line 国内并不能用，目前来说也没有更好的办法。”在李静发出支付宝二维码后，有不少人加其好友，甚至也有顾客主动教她解锁支付宝的一些隐形功能。

在特朗普的行政命令中，它所传达的内容对具体交易范围含糊其辞——既没有明确表示要 “下架微信”，也没有公开 “不得交易”的范围。

微信的美国命运充满了未知，也意味着长期以来赖以在微信上做代购的李静的未来也充满了不确定性，时代的一粒沙落在头上，“谁也不知道 45 天之后会发生什么，以备不时之需总比坐以待毙好。”

“保卫”通讯

根据 Statistia2019 年 9 月的数据，微信在美国的月活跃人数为 148 万，和排名第一的 Facebook Messenger 差了近 70 倍。

据志象网统计，在美国，微信有约 148 万活跃用户，其中约有 37 万名中国留学生（按照《2019 美国门户开放报告》的数据），以及超过 100 万的在美工作中国人和海外华人。

不论禁令的具体细则如何，都会大大影响这些用户群体的体验。

微博大 v“本冰”在微博表示，父母看到美国或将封禁微信的消息，担心以后可能会退回到买 IP 卡打国际长途的时代。

来源：截图

“医生妈妈在美国 “担心与国内的视频通话或将产生影响，“本来因为疫情，见面就遥遥无期，只能用视频聊表思念，真心不希望连视频通话也受影响。”

来源：截图

而微信除了通讯意义之外，公众号的信息获取，微信钱包的财产…… 都意味着微信对于华人来说有着远超一般通讯应用的意义。

虽然目前，在美国微信各项功能均可正常使用，并且参照此前印度封禁微信的先例，在美国号码注册微信被封禁后，用中国手机号注册的微信或仍能正常使用。

但恐慌还是不可避免的随着一纸行政令蔓延开来。

148 万的活跃用户量在美国绝不是主流的通信应用。正因为如此，微信的美国处境没有 TikTok 被强制出售这样的绝境，但这一禁令对腾讯产生了同样巨大的影响。

花旗分析师在周五的一份报告中写道：“虽然我们无法判断这个问题的未来发展，但我们认为，目前的行政令似乎只针对微信，如果我们的判断正确，对腾讯财务的影响将是有限的。”

但在被传出被封杀消息后，8 月 7 日，微信运营的母公司腾讯控股港股应声下跌，盘中一度跌超 10%，市值蒸发超 5000 亿港元。

针对特朗普签署的禁令，腾讯公司发言人周五表示，腾讯正在评估该行政命令，以获得充分了解。截至目前，腾讯还并未做出实质性的回应和行动。

“保卫通讯”更多的在华人中展开。

除了有不少像李静这样生活在美国的华人在朋友圈 po 出其他平台账号，大 v 们在社交网络上梳理例如 “在美国如何顺利下载中国国内 APP”的小妙招，关于微信的各种攻略也被频频转发。

也有不少持有乐观态度的人发声，认为 “明令禁止的是与腾讯公司进行与微信有关的交易，而不是说在美国禁止使用微信。“、”大部分人的微信都是在来美国之前就已下载。即使微信在美国的应用商店下架，也有办法可以下载。比如通过中国的 Apple ID 切换到苹果中国应用商店下载 App。如果微信停止在美国提供服务，按照之前印度的情况，修改绑定的电话号码应该就可以继续使用。”

关于未来微信在美国的命运走向关系着几乎关系着每个生活在美国的华人，而这一切，都还不明朗。