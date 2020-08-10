2020 年《财富》世界 500 强：苹果第 12 三星第 19 华为第 49 小米第 422

IT之家 8 月 10 日消息 财富中文网消息，今日《财富》官方发布了最新的《财富》世界 500 强排行榜。

IT之家了解到，今年《财富》世界 500 强排行榜企业的营业收入达到 33 万亿美元，创下历史新高，接近中美两国 GDP 的总和。

其中沃尔玛连续第七年成为全球最大公司，中国石化仍位列第二，国家电网上升至第三位，中国石油位列第四，而壳牌石油下降至第五位。



盈利方面，沙特阿美仍以 882 亿美元的利润位居榜首，苹果则退居第三，微软利润同比暴增近 137%，进入利润榜 10 强，位居第五。

值得注意的是，今年中国大陆（含香港）公司数量达到 124 家，历史上第一次超过美国（121 家）。加上台湾地区企业，中国共有 133 家公司上榜。

2008 年以来中国企业在排行榜中数量增长加速。先是超过了德国、法国和英国，后来超越了日本。在今年的排行榜中，中国大陆企业超过了美国，上榜企业数量位列第一。《财富》官方称，自 1995 年《财富》发布世界 500 强公司排行榜以来，该榜单中，还没有任何一个别的国家或地区的企业数量如此迅速地增长。

中国大陆公司平均销售收入达到 669 亿美元，与自身去年数字相比有所提升。与世界 500 强公司横向比较，中国企业平均销售收入和平均净资产两项指标达到了《财富》世界 500 强的平均水平。不过《财富》官方也指出，中国企业盈利水平较低。

在利润率榜上，排名最高的是台积公司，阿里巴巴以近 29% 的利润率位列第五。

今年上榜的互联网相关公司共有 7 家，分别是美国的亚马逊、Alphabet 公司、Facebook 公司以及来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是阿里巴巴，上升 50 位。

