小米投资灿芯半导体，中芯国际为其第一大股东

天眼查 APP 显示，近日，灿芯半导体（上海）有限公司发生多项工商变更，投资人新增湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、上海火山石一期股权投资合伙企业（有限合伙）、海通创新证券投资有限公司等；同时，该公司注册资本由原来的约 536.4 万美元新增为约 757.3 万美元，增幅为 41.18% 。

灿芯半导体（上海）有限公司成立于 2008 年 7 月，法定代表人为 ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青），经营范围包括集成电路的设计、研发，软件的研发、制作，销售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务等。天眼查 APP 股东信息显示，该公司第一大股东为中芯国际控股有限公司，持股比例为 24.61%。湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）为第九大股东，持股比例为 2.50%。

据灿芯半导体官方微信公众号，2020 年 08 月 06 日，灿芯半导体宣布完成 3.5 亿人民币 D 轮融资，由海通证券旗下投资平台和临芯投资领投，元禾璞华投资基金、小米产业基金、火山石资本、泰达投资、金浦投资及多家原股东跟投。本轮融资资金将用于进一步推动公司在中芯国际先进工艺上的 ASIC 一站式设计方案及 SoC 平台技术和产品的研发。