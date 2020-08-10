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工信部：保护用户利益，新增拟回收 110 个电信网码号

2020/8/10 18:41:06 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家8月10日消息 工信部发布了最新《关于拟收回部分电信网码号资源情况的公示》。

IT之家从工信部官网了解到，公示显示：近期，按照相关规定，我部拟收回部分电信网码号资源。为保护用户利益，增强电信网码号资源管理工作的透明度和公正性，现对这部分拟收回的电信网码号资源进行公示，公示时间截止到 2020 年 9 月 9 日。公示期满后，将启动码号回收机制，收回相应的电信网码号资源。

欢迎社会各界监督并提出意见。

联系单位：工业和信息化部信息通信管理局

地址：北京市西城区西长安街 13 号

传真：010-66024197

邮箱：[email protected]

附件：拟收回的电信网码号

工业和信息化部信息通信管理局

2020 年 8 月 10 日

拟收回的电信网码号

序号

号码

使用单位

1

95014

北京亚泰亨通信息技术有限公司

2

95030

点石卓越（北京）通信技术有限公司

3

95032

北京创圆同一网络科技有限公司

4

95033

湖北卓健商旅服务有限公司

5

95082

中经汇通电子商务有限公司

6

95131

磊强通信有限公司

7

95143

广东炬华信息技术有限公司

8

95161

武汉周游列国科技有限公司

9

95179

吉林省文化产业投资控股（集团）有限公司

10

95387

北京如风达快递有限公司

11

95735

福建中网通信科技有限公司

12

95742

北京百志科技有限公司

13

95747

北京万通融科科技有限公司

14

95762

北京尚源汇科技有限公司

15

95764

河北昂讯科技有限公司

16

95769

派生科技集团股份有限公司

17

95794

北京讯博源科技有限公司

18

952010

厦门引翼网络科技有限公司

19

952016

福建智宇通讯科技有限公司

20

952019

福建新达共创信息科技有限公司

21

952025

天津永明利意科技有限公司

22

952027

上海焱燕网络科技有限公司

23

952029

厦门易合通通讯科技有限公司

24

952030

福建亿博通讯科技有限公司

25

952033

福建秋夕信步信息科技有限公司

26

952035

厦门长翰通信科技有限公司

27

952041

福建宇硕软件科技有限公司

28

952042

福建拓羽信息科技有限公司

29

952044

广东通牌教育装备发展有限公司

30

952045

福州达达平台信息科技有限公司

31

952047

福建华住网络科技有限公司

32

952049

福建弘汇通网络科技有限公司

33

952051

福建锐智通讯科技有限公司

34

952052

福建欧信电子商务有限公司

35

952053

福建音彤信息科技有限公司

36

952058

福建古米通信科技有限公司

37

952063

福建凯盛汇网络科技有限公司

38

952068

福建弘泰祥通信技术有限公司

39

952070

厦门随心淘电子商务有限公司

40

952071

福建烟雨通信科技有限公司

41

952072

上海垚麦信息科技有限公司

42

952073

福建盈汇通网络科技有限公司

43

952075

福建联信互联网络信息服务有限公司

44

952078

福建木棉花语文化传媒有限公司

45

952079

福建祝华软件科技有限公司

46

952080

福建佰利达通信科技有限公司

47

952082

厦门互联星空网络科技有限公司

48

952085

福建互脉信息科技有限公司

49

952088

中网数信（福建）科技有限公司

50

952089

福建丰谷信息科技有限公司

51

952092

福建雅南互联通信科技有限公司

52

952093

福建卓宇信息科技有限公司

53

952097

福建蜘蛛信息科技有限公司

54

952098

福建红果果文化传媒有限公司

55

952109

湖北同济堂电子商务有限公司

56

952128

上海港联电信股份有限公司

57

952155

四川省艾普网络股份有限公司

58

952181

保街（上海）信息科技有限公司

59

952187

中城银信控股集团有限公司

60

952207

福州茉京熙东臻到家通信科技有限公司

61

952210

福建悟空理喻财居信息服务有限公司

62

952212

福建曼丽文化传媒有限公司

63

952217

福建叶子文化传媒有限公司

64

952222

北京建树科技有限公司

65

952225

北京汇商金金融服务外包有限公司

66

952226

福建陆离通讯科技有限公司

67

952227

福建腾逸通信科技有限公司

68

952231

福建诺曼文化传媒有限公司

69

952233

福建启度信息技术有限公司

70

952235

福建博衍通信科技有限公司

71

952242

福建丁叮当当大管家软件科技有限公司

72

952246

中讯通（福建）技术服务有限公司

73

952249

福州速递易电子商务有限公司

74

952250

福建陌璃采桑文化传媒有限公司

75

952253

福建纳中电子商务有限公司

76

952257

福建平安陆驰金所通信科技有限公司

77

952265

福建斯维尔信息科技有限公司

78

952269

福建泽琦信息科技有限公司

79

952271

福建艾洋软件科技有限公司

80

952272

福建一点通网络科技有限公司

81

952275

福建佳鑫昇信息科技有限公司

82

952281

福建燕笙通信科技有限公司

83

952291

厦门百事盛信息科技有限公司

84

952293

福建普阳电子商务有限公司

85

952296

福建天科电子商务有限公司

86

952297

厦门乐都会通信科技有限公司

87

952302

湖南永诚信息技术有限公司

88

952318

信和惠民投资管理（北京）有限公司

89

952320

福建省腾龙讯飞通信科技有限公司

90

952327

福建斯猫夜眼电闪影通信科技有限公司

91

952332

福建启明信息科技有限公司

92

952336

北京波涛依旧科技有限公司

93

952337

福建承宇软件科技有限公司

94

952350

北京灵越互动科技有限公司

95

952351

福建时空漫步软件科技有限公司

96

952363

福建信通互联软件科技有限公司

97

952376

安徽淳侗科技有限公司

98

952378

福州易芷购芍药网络科技有限公司

99

952387

福州京洛东汐网络科技有限公司

100

952393

厦门千德顺网络科技有限公司

101

952398

厦门正三角科技有限公司

102

952435

武汉迈异信息科技有限公司

103

952450

深圳市腾龙信科有限公司

104

952451

黑龙江艺汇通通讯科技开发有限公司

105

952474

成都亿云通信息技术有限公司

106

952493

河北泉进科技有限公司

107

952518

北京久梧科技有限公司

108

952527

元宝亿家互联网信息服务（北京）有限公司

109

952563

山东新速信息科技有限公司

110

952664

广州市洋航物流有限公司

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关键词：工信部电信

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