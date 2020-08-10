工信部：保护用户利益，新增拟回收 110 个电信网码号

IT之家8月10日消息 工信部发布了最新《关于拟收回部分电信网码号资源情况的公示》。
IT之家从工信部官网了解到，公示显示：近期，按照相关规定，我部拟收回部分电信网码号资源。为保护用户利益，增强电信网码号资源管理工作的透明度和公正性，现对这部分拟收回的电信网码号资源进行公示，公示时间截止到 2020 年 9 月 9 日。公示期满后，将启动码号回收机制，收回相应的电信网码号资源。
欢迎社会各界监督并提出意见。
联系单位：工业和信息化部信息通信管理局
地址：北京市西城区西长安街 13 号
传真：010-66024197
附件：拟收回的电信网码号
工业和信息化部信息通信管理局
2020 年 8 月 10 日
拟收回的电信网码号
序号
号码
使用单位
1
95014
北京亚泰亨通信息技术有限公司
2
95030
点石卓越（北京）通信技术有限公司
3
95032
北京创圆同一网络科技有限公司
4
95033
湖北卓健商旅服务有限公司
5
95082
中经汇通电子商务有限公司
6
95131
磊强通信有限公司
7
95143
广东炬华信息技术有限公司
8
95161
武汉周游列国科技有限公司
9
95179
吉林省文化产业投资控股（集团）有限公司
10
95387
北京如风达快递有限公司
11
95735
福建中网通信科技有限公司
12
95742
北京百志科技有限公司
13
95747
北京万通融科科技有限公司
14
95762
北京尚源汇科技有限公司
15
95764
河北昂讯科技有限公司
16
95769
派生科技集团股份有限公司
17
95794
北京讯博源科技有限公司
18
952010
厦门引翼网络科技有限公司
19
952016
福建智宇通讯科技有限公司
20
952019
福建新达共创信息科技有限公司
21
952025
天津永明利意科技有限公司
22
952027
上海焱燕网络科技有限公司
23
952029
厦门易合通通讯科技有限公司
24
952030
福建亿博通讯科技有限公司
25
952033
福建秋夕信步信息科技有限公司
26
952035
厦门长翰通信科技有限公司
27
952041
福建宇硕软件科技有限公司
28
952042
福建拓羽信息科技有限公司
29
952044
广东通牌教育装备发展有限公司
30
952045
福州达达平台信息科技有限公司
31
952047
福建华住网络科技有限公司
32
952049
福建弘汇通网络科技有限公司
33
952051
福建锐智通讯科技有限公司
34
952052
福建欧信电子商务有限公司
35
952053
福建音彤信息科技有限公司
36
952058
福建古米通信科技有限公司
37
952063
福建凯盛汇网络科技有限公司
38
952068
福建弘泰祥通信技术有限公司
39
952070
厦门随心淘电子商务有限公司
40
952071
福建烟雨通信科技有限公司
41
952072
上海垚麦信息科技有限公司
42
952073
福建盈汇通网络科技有限公司
43
952075
福建联信互联网络信息服务有限公司
44
952078
福建木棉花语文化传媒有限公司
45
952079
福建祝华软件科技有限公司
46
952080
福建佰利达通信科技有限公司
47
952082
厦门互联星空网络科技有限公司
48
952085
福建互脉信息科技有限公司
49
952088
中网数信（福建）科技有限公司
50
952089
福建丰谷信息科技有限公司
51
952092
福建雅南互联通信科技有限公司
52
952093
福建卓宇信息科技有限公司
53
952097
福建蜘蛛信息科技有限公司
54
952098
福建红果果文化传媒有限公司
55
952109
湖北同济堂电子商务有限公司
56
952128
上海港联电信股份有限公司
57
952155
四川省艾普网络股份有限公司
58
952181
保街（上海）信息科技有限公司
59
952187
中城银信控股集团有限公司
60
952207
福州茉京熙东臻到家通信科技有限公司
61
952210
福建悟空理喻财居信息服务有限公司
62
952212
福建曼丽文化传媒有限公司
63
952217
福建叶子文化传媒有限公司
64
952222
北京建树科技有限公司
65
952225
北京汇商金金融服务外包有限公司
66
952226
福建陆离通讯科技有限公司
67
952227
福建腾逸通信科技有限公司
68
952231
福建诺曼文化传媒有限公司
69
952233
福建启度信息技术有限公司
70
952235
福建博衍通信科技有限公司
71
952242
福建丁叮当当大管家软件科技有限公司
72
952246
中讯通（福建）技术服务有限公司
73
952249
福州速递易电子商务有限公司
74
952250
福建陌璃采桑文化传媒有限公司
75
952253
福建纳中电子商务有限公司
76
952257
福建平安陆驰金所通信科技有限公司
77
952265
福建斯维尔信息科技有限公司
78
952269
福建泽琦信息科技有限公司
79
952271
福建艾洋软件科技有限公司
80
952272
福建一点通网络科技有限公司
81
952275
福建佳鑫昇信息科技有限公司
82
952281
福建燕笙通信科技有限公司
83
952291
厦门百事盛信息科技有限公司
84
952293
福建普阳电子商务有限公司
85
952296
福建天科电子商务有限公司
86
952297
厦门乐都会通信科技有限公司
87
952302
湖南永诚信息技术有限公司
88
952318
信和惠民投资管理（北京）有限公司
89
952320
福建省腾龙讯飞通信科技有限公司
90
952327
福建斯猫夜眼电闪影通信科技有限公司
91
952332
福建启明信息科技有限公司
92
952336
北京波涛依旧科技有限公司
93
952337
福建承宇软件科技有限公司
94
952350
北京灵越互动科技有限公司
95
952351
福建时空漫步软件科技有限公司
96
952363
福建信通互联软件科技有限公司
97
952376
安徽淳侗科技有限公司
98
952378
福州易芷购芍药网络科技有限公司
99
952387
福州京洛东汐网络科技有限公司
100
952393
厦门千德顺网络科技有限公司
101
952398
厦门正三角科技有限公司
102
952435
武汉迈异信息科技有限公司
103
952450
深圳市腾龙信科有限公司
104
952451
黑龙江艺汇通通讯科技开发有限公司
105
952474
成都亿云通信息技术有限公司
106
952493
河北泉进科技有限公司
107
952518
北京久梧科技有限公司
108
952527
元宝亿家互联网信息服务（北京）有限公司
109
952563
山东新速信息科技有限公司
110
952664
广州市洋航物流有限公司