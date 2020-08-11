白宫宣布将拍卖军用频谱以推动 5G 增长

特朗普政府周一公布计划，将从 2022 年中期开始拍卖之前专门用于军事用途的 100 兆赫中频段频谱，将其用于商业用途以扩大美国的 5G 网络覆盖。

白宫顾问兼美国首席技术官迈克尔 · 克拉西奥斯（Michael Kratsios）表示，从 2021 年 12 月开始，美国联邦通信委员会（FCC）将可向威瑞森通信（Verizon Communications）和 AT&T 等公司拍卖上述频谱，而无线行业可能会在次年夏天开始使用。他表示，此举 “使我们能在不损害国家安全的情况下，最大限度地提高 5G 频谱的可用性”。

美国国防部首席信息官达纳 · 迪希（Dana Deasy）表示，军方将该频谱用于空中导弹防御等关键雷达行动。美国联邦通信委员会主席阿吉特 · 帕伊（Ajit Pai）则表示，中频段频谱对 5G 来说至关重要，因其既提供地理覆盖，又提供传输大量数据的能力。

下一代 5G 无线网络预计最终将可连接并启用高速视频传输和自动驾驶汽车等用途。美国联邦通信委员会一直都在努力试图清理出足够多的频谱以发展 5G 网络，并确保有足够的频谱来处理日益增长的互联网和无线流量。帕伊对特朗普政府宣布的这一计划表示赞扬，并补充称联邦通信委员会期待着迅速采取行动，采用服务规则来将上述频谱推向市场。

“这是确保美国在 5G 领域中占据领导地位的一个关键里程碑。”帕伊说道。

美国无线行业组织 CTIA 也对此表示欢迎，该组织总裁兼 CEO 梅雷迪思 · 阿特威尔 · 贝克（Meredith Attwell Baker）发表声明称：“开放这一至关重要的中频段频谱来进行全功率的商业运营，将可增强美国在 5G 生态系统中的竞争力。”