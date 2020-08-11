腾讯音乐与环球音乐续签版权授权战略合作协议

8 月 11 日早间消息，腾讯音乐娱乐集团与环球音乐集团共同宣布，基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年期版权授权战略合作协议。在该合作协议下，双方将成立合资音乐厂牌，共同挖掘和培养新兴音乐人，全面拓展合作的广度和深度。



这也就意味着，用户在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大平台能够继续聆听的除了 Taylor Swift、Ariana Grande、Justin Bieber、Katy Perry、Drake、Billie Eilish、Troye Siva 等人的作品，还有张学友、陈奕迅、孙燕姿、张惠妹、吴青峰以及邓丽君、张国荣、王菲、Beyond 等人的音乐内容。另外，授权范围包括全民 K 歌与在线音乐直播平台等场景。

环球音乐集团新兴市场发展执行副总裁 Adam Granite 表示，很高兴与腾讯音乐娱乐集团进一步开拓并升级在中国市场的版权合作，期待与腾讯音乐娱乐集团共同致力于为其全平台的音乐用户打造全新音乐体验，为环球音乐国际以及本地的艺术家开拓更多在中国市场的发展机遇。

腾讯音乐娱乐集团首席执行官彭迦信表示：“长期以来，腾讯音乐娱乐集团与环球音乐集团在音乐生态构建和内容内在价值的深度挖掘等方面高度一致。双方通过多种形态的内容共创以及全方位的前沿探索，进一步拓展了更开放的音乐生态价值，不断为广大用户提供更加丰富且与众不同的全球级高品质音乐娱乐体验的同时，也为行业创造了更多前所未有的新机遇。我们相信，此次合作的达成，也将为数字时代的音乐产业发展提供一个多赢合作的范本。”

腾讯音乐娱乐集团今日公布了截至 6 月 30 日的 2020 财年第二季度未经审计财报。报告显示，其第二季度总营收为 69.3 亿元，同比增长 17.5%，其中来自在线音乐服务的营收为 22.2 亿元，同比增长 42.2%。腾讯音乐娱乐集团方面表示，这主要由于来自音乐订阅的营收强劲增长——其在线音乐订阅营收为 13.1 亿元，同比增长 64.7%。另外，本季度在线音乐服务付费用户人数为 4710 万人，同比增长 51.9%，月度每付费用户平均收入 9.3 元，同比增长 8.1%。归属于公司股东的净利润为 9.39 亿元，同比增长 1%。