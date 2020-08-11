虎牙董荣杰内部信：尚未做任何决定，将谨慎评估与斗鱼合并提议

8 月 11 日上午消息，虎牙 CEO 董荣杰今日对内发布公开信，就日前腾讯发出有关虎牙和斗鱼合并的初步非约束性建议书表示，公司董事会尚未做出任何决定，将谨慎审阅和评估这一提议， 并会做出对公司、股东，尤其是各位同学们来说最优的选择。

欢聚集团（Nasdaq:YY）8 月 10 日晚间宣布，已与腾讯控股有限公司的全资附属公司 Linen Investment Limited 签署最终的股份转让协议。根据该协议，欢聚集团将向腾讯转让 30,000,000 股虎牙公司（NYSE:HUYA）B 类普通股，交易规模为 8.10 亿美元现金。

同时，斗鱼（Nasdaq:DOYU）宣布，该公司董事会已收到腾讯于 2020 年 8 月 10 日发出的不具约束力的初步建议书，建议斗鱼与虎牙以换股的方式进行合并。

以下为原文：

致虎牙全体同学信园

囚人器

虎牙的各位同学们 : .

上午好!

昨天公司董事会收到腾讯有关虎牙和斗鱼合并的初步非约束性建议书 , 并已于昨晚将相关信息同步在公司投资者关系网站 (ir.huya.com) 。

根据此提议，虎牙将考虑增发股份，并以虎牙股份来购买斗鱼所有股份。

需要提醒各位同学的是，公司董事会尚未做出任何决定，将谨慎审阅和评估这一提议， 并会做出对公司、股东，尤其是各位同学们来说最优的选择。但是公司董事会无法保证将会执行与提议有关合并的协议，以及协议是否会被批准或完成。

前不久的公开信中，我曾说过，“水到渠成，风来帆速”。而今我们更坚信 : 潮平两岸阔，风正一帆悬。希望各位同学能够继续专注工作，不谈论或猜测相关事件，如有任何媒体问询，请及时联系公司 PR 部门，其他内部问题请联系 IR 部门。

虎牙刚过四周岁生日。回首过去，各位同学与我们的管理层一起，通过不断地扎实内功、稳健开拓，打造出 “中国游戏直播第一股”。 未来，我们的管理层将继续与大家携手 , 不忘初心，共追梦 ; 牢记使命 , 再攀登。

董荣杰

2020 年 8 月 11 日