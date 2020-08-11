急缺芯片的华为如何应对？与高通 5G 专利授权协议很关键

即便是在目前的阴霾笼罩下，高通和华为这两家中美通信行业的领军企业，依然存在着竞争合作的平衡点。

麒麟芯片即将停产

无米之炊，扼腕叹息。华为终端 CEO 余承东前几天坦承，受美国政府第二轮制裁打击，华为芯片将在 9 月 15 日之后停止生产。华为即将发布的旗舰新品 Mate 40 将搭载 5nm 工艺的麒麟 9000 芯片（原先命名为 1020），但这也是台积电为华为代工的最后一代芯片，除非美国政府解除对华为的制裁措施。

尽管麒麟芯片自身取得了诸多技术突破，但在芯片制造领域，中国国内芯片制造厂商的工艺制程依然明显落后于行业主流，无法满足华为基于 5nm 工艺研发的麒麟高端芯片需求。去年美国的第一波制裁并没有影响到华为麒麟芯片的代工厂台积电，但今年 5 月的第二波制裁终于迫使台积电对华为 “断供”，也让麒麟 9000 成为了绝唱，没有了制造工厂。

此前谷歌被迫停止为华为手机提供谷歌服务，已经让华为新品在海外市场遭受了沉重打击（制裁之前的型号可以继续出售）；此次台积电无奈断供，更是让华为旗舰的未来遭遇了釜底抽薪，包括 Mate 40 的产能也将遭受严重制约。这对今年第二季度刚刚登顶全球智能手机出货榜首的华为来说，无疑是一个巨大的打击。

不过，美国政府的第二轮华为制裁令是在 5 月 15 日下达的，给了华为四个月的缓冲时间，到 9 月 15 日正式生效。换句话说，台积电从 5 月 15 日之后不再接受华为新订单，9 月 15 日之后不再供应华为。在这四个月时间里，华为已经着手进行了应对筹备，与高通的专利授权协议就是其中关键的一步。

终于达成授权协议

7 月 30 日，高通在发布财报时宣布已与华为达成多年期专利授权协议，高通因此将在第四财季计入 18 亿美元的专利授权营收。需要强调的是，这笔费用是华为从 2017 年以来累积的、涵盖 3G 以及 4G LTE 专利的授权费，而不是未来的双方授权费用。受这一消息提振，高通股价从 7 月 29 日的不到 93 美元大幅上涨到目前的 108 美元，市值也创下了新高。

2017 年 1 月，苹果向高通提起专利诉讼之后，暂停向高通支付专利授权费。高通随后起诉苹果 iPhone 侵犯自己专利，成功申请在德国和中国禁售部分型号的 iPhone。当年 4 月，华为也推迟了对高通的专利授权费用，不过双方的关系并不像苹果与高通那般剑拔弩张。两家公司达成了临时协议，华为在双方谈判的过程中依然定期向高通支付部分专利费用（每个季度支付 1.5 亿美元）。

去年 4 月，苹果与高通达成和解及多年期专利授权协议，一次性支付了拖欠了两年多时间的专利费用总计 47 亿美元。此外，苹果还将采购高通的 5G 基带芯片用于今年发布的 iPhone 12 系列。现在高通已经与所有主流 OEM 厂商都达成了专利授权协议，华为实际上是最后一家达成协议的。与华为达成专利协议对高通带来的意义或许不亚于与苹果的授权协议。

除了收到 18 亿美元的应付专利费用之外，高通已经完成了与整个智能手机行业主要厂商的专利授权协议工作。智能手机从 3G 到 4G LTE 再到迈入 5G 时代，高通凭借其基础发明优势，始终牢牢占据着引领行业发展的地位。在通信技术领域，专利实力并不是单纯以数量衡量，而是以质量取胜。虽然高通在 5G 领域的专利绝对数量并不算数一数二，但大多为质量与价值更高的核心专利。

为何要向高通付费

这一授权协议对华为同样也有重要意义。在专利的问题上，两大移动通信巨头其实有着相同共识：只有尊重知识产权，为专利付费，才能有足够营收保证技术创新，推进通信行业发展，形成良性循环。两家公司都投入了年营收的 15%-20% 用于技术创新，才换来数以万计的通信技术专利，成为目前引领 5G 通信行业的两大创新者。

作为运营商设备领域的行业领头羊，华为同样拥有雄厚的通信技术专利池，和全球主要电信运营商都达成了广泛的交叉许可协议。华为也有大量的专利可以寻求授权营收，其知识产权也需要得到合作伙伴的尊重。自 2015 年以来，华为累计获得了接近 15 亿美元的专利授权营收。今年年初，华为还向美国最大的移动运营商 Verizon 提出专利诉讼，要求后者支付高达 10 亿美元的专利授权费用。

华为同时横跨了电信运营商和消费者终端两大业务领域，而高通并不涉足终端和基础设备制造的业务。这是华为必须向高通支付专利授权费的根本原因。但考虑到华为和高通都有大量专利需要交叉授权，或许华为是智能手机行业最有话语权的厂商。只不过，作为目前智能手机行业出货最大的厂商，年出货超过两亿部的华为向高通支付的专利授权费也必然不会是一个小数字。

过去三年时间，华为是智能手机行业增长最迅猛的厂商，先后超越苹果和三星，最终在今年第二季度登顶行业榜首。虽然去年遭到美国政府封杀，延缓了华为手机的增长速度，但并没有挡住华为手机的崛起势头。据余承东表示，去年美国禁令导致华为手机少出货 6000 万部。今年上半年华为消费者业务实现收入 2558 亿元，手机发货量 1.05 亿台。

华为旗舰急缺芯片

然而，芯片却是华为手机的 “阿克琉斯之踵”。华为不可能覆盖到芯片行业每个环节。在台积电因为禁令无法为华为代工麒麟高端芯片之后，华为现在急需为自己的旗舰手机找到新的芯片供应，填补自己高端产品线的供应链空白。而他们只有三星、联发科和高通三个选择。

联发科本就是华为芯片的供货商。本月初媒体报道，华为和联发科签署了合作意向和采购订单，将向联发科采购 1.2 亿片芯片。不过，在中低端市场可以大量使用联发科芯片，但无法保证华为旗舰在高端市场继续保证来之不易的竞争力。

三星为华为旗舰供货猎户座的可能性也不大。一方面，三星并没有大规模对外供货猎户座芯片的历史，也没有相应的客户支持能力。因为供应芯片并不只是简单销量，还需要广泛的技术合作与支持。另一方面，华为是三星手机目前主要的竞争对手。在安卓旗舰市场，华为两大旗舰 P 系列和 Mate 系列与三星的 S 系列及 Note 系列几乎是直接竞争。不夸张的说，为华为供货就是直接打击自己旗舰产品的销量。此前，同样具备 5nm 芯片代工能力的三星也拒绝了为华为代工麒麟芯片。

就当前现实来说，失去了麒麟高端芯片，华为旗舰要保持 Android 阵营高端市场产品竞争力，唯一选择就是高通骁龙 8 系列旗舰芯片，这也是 Android 阵营所有高端旗舰的通用处理器。虽然麒麟芯片独有的一些功能无法再实现，但至少华为可以和其他 Android 厂商站在一个竞争平台，并通过自己的研发积累形成差异化优势。关键是，高通自己不涉足终端业务，一直与小米、OPPO 和 vivo 等中国主流手机厂商保持着紧密合作，也是华为的长期芯片供应商。商业模式决定了高通乐于看到华为旗舰在骁龙 8 系列芯片支持下继续保持旺盛销量。

高通公开反对封杀

早在今年 5 月底，美国 KeyBanc Capital 分析师 John Vinh 就预测，华为会很快与高通达成专利授权协议，而且还会向高通采购骁龙 8 系列芯片，弥补自己海思芯片因为供应链受限的供应困难。据美国主流媒体报道，高通过去几个月一直在努力游说美国政府，希望获得美国商务部工业和安全局（BIS）出口许可，向华为 5G 手机供应骁龙移动芯片。

对高通来说，他们和华为在终端硬件领域并不存在竞争；如果能为华为供货骁龙旗舰芯片，让华为目前渡过目前青黄不接的难关，不仅是彼此共赢，也有利于整个行业的发展。而对华为来说，如果能拿到骁龙旗舰芯片，则可以保证自己在麒麟停产的情况下，继续在智能手机高端领域保持竞争力，保存自己的实力，等待未来国内芯片制造工艺提升。

这已经不是高通第一次呼吁美国政府放行其供货华为了。尽管自己有麒麟芯片，华为此前也一直从高通采购骁龙芯片用于中端市场的智能手机产品。去年美国商务部将华为列入实体清单之后，高通 CEO 莫伦科夫非常明确表示，无论形势如何变化，都希望与中国合作伙伴继续合作。高通会继续专注于 5G 发展，不会受政府政策等影响。此外，高通还与谷歌及英特尔等硅谷巨头一道游说美国政府放松禁令，继续向华为供应芯片。

去年 9 月，莫伦科夫在向包括新浪科技在内的中国媒体讲话时表示，尽管华为面临着美国政府监管层面的问题，但高通一直在努力向华为供货。当时莫伦科夫谈到，“每个美国公司都会在一定程度上受到贸易监管的限制，但事实上高通已经向华为重启供货，并一直想办法以确保未来能够持续供货。”

尽管近期政治环境逐渐恶化，但高通管理层一直在 “逆流”公开发声，呼吁重视两国之间的共同利益，强调两国在很多领域都有通过合作实现共赢增长的机会。高通总裁安蒙上个月表示，高通与中国移动通信产业合作超过 25 年，是科技行业的稳定力量，而中国在引领世界 5G 行业的发展。

竞争合作利益平衡

美国政府封杀华为主要是因为出于政治因素考虑，他们担心华为在通信行业不断提升的地位给美国带来了 “国家安全风险”。他们的目的是尽可能把华为的业务限制在中国国内，这也是美国在竭力劝阻英国、澳大利亚、日本、法国、意大利等盟友国家采用华为 5G 设备的主要原因。但与之相反，美国主要科技企业一直是反对政府禁售华为的。

实际上，高通和华为一直是合作竞争并存的良性关系。一方面，两家公司都在大举投入研发移动通信技术，在 5G 通信标准的的制定中各有优势，客观上也携手加速了 5G 商用的步伐；另一方面，华为一直也从高通采购大量芯片，是高通的重要客户。此次多年期专利授权合作，也意味着两家公司找到了利益平衡点。而且，两家公司都在共同拓展智能手机市场，尤其是普及 5G 通信技术。做大整个生态系统，这符合高通和华为的根本利益。

中国不仅是全球最大的智能手机市场，也是全球最大的智能手机生产与供应链基地，是高通最看重的移动通信市场和合作伙伴基地，更是高通最大的营收来源国。在美国科技行业中，高通、苹果、微软及英特尔这几家巨头一直在坚定深耕中国市场和支持中国产业发展，也始终在支持中美合作共同增长。

虽然因为美国政府的关系，目前政策大环境出现了一些负面因素，这也不是一两家公司可以左右的，但中美科技公司之间的贸易与合作还会延续。即便是在目前的阴霾笼罩下，中美科技公司之间依然存在着竞争合作的空间，存在着共同受益的利益平衡点，尤其是在 5G 时代。