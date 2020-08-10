华为发布昇腾 AI 全栈软件平台：CANN 3.0、MindStudio、MindX

IT之家8月10日消息 今日，在深圳举行的昇腾 AI 新品全球发布会（HAI 2020）上，华为发布昇腾 AI 全栈软件平台，包含异构计算架构 CANN 3.0、全流程开发工具链 MindStudio 和昇腾应用使能 MindX，覆盖基础软件到应用使能。

IT之家获悉，华为 AI 计算解决方案基于在超强算力、开放易用、安全低耗等方面的优势，已在医疗、交通、金融、高校教育、科学研究、天文探索、智慧城市、石油勘探等领域得到了广泛应用。

CANN 3.0

基础架构作为连接硬件与软件的必由之路，是发挥 AI 算力至关重要的一点。本次大会上，2018 年首次发布的 CANN 迎来全新的 “3.0”版本，完成了统一异构计算架构的升级。

CANN 3.0 支持后向兼容和演进，打造了端边云全场景协同的计算底座，只需要一套应用代码，即可兼容 10 + 种设备形态、14 + 操作系统以及多种 AI 框架，使能全场景 AI 开发。“全”的同时，CANN 3.0 还实现了 “简”。AscendCL（昇腾统一编程接口）满足了开发者在框架、算子等方面的定制化开发需求，使能高效开发。CANN 3.0 提供两种算子开发方式，兼具效率和性能。

CANN 3.0 充分释放 AI 硬件的性能。目前，CANN 3.0 高性能算子库拥有 1000 + 深度优化的硬件亲和算子；同时，CANN 3.0 通过深度图优化、自动图拆分与融合、数据 Pipeline 智能优化等技术支撑了的极致性能的发挥。

基于高度适配的软硬件组合，搭载 CANN 3.0 的华为 Atlas 硬件在主流推理和训练模型的性能实现了业界领先。在视频场景中，Atlas 300I 可同时处理 80 路 1080p、25FPS 的高清视频，是业界同时处理路数的 2 倍。

MindStudio 2.0

本次大会上，全流程开发工具链 MindStudio 2.0 亮相。MindStudio 为开发者提供了一套简单易用的开发工具，可高效完成端到端开发，让开发者从算子开发、模型训练、模型推理、应用开发、应用部署的全流程 “拎包入住”，无需在不同工具上完成，显著降低开发门槛。

MindStudio 能够支持训练、推理场景。训练过程中，昇腾训练加速工具利用独有的 Less BN（智能识别网络中不必要的 BN 算子）和随机冻结算法大幅提升模型训练效率；而在推理场景中，昇腾模型压缩工具利用独有的智能算法加速推理进程。

MindX

亮相本次 HAI 大会的 MindX 1.0 通过 “2+1+X”助力 AI 计算融入千行百业。“2”是深度学习平台 MindX DL、智能边缘平台 MindX Edge、“1”是优选模型库 ModelZoo，“X”则是使能各行业 SDK。

MindX DL 深度学习平台聚焦数据中心设备与计算资源统一管理与调度，使能合作伙伴快速开发商用深度学习系统。

MindX Edge 的优势在于可以一键式部署多样设备的边云协同推理业务，平台内存开销仅 256MB，CPU 占用率仅 3%。按场景和框架分类的优选模型库 ModelZoo 是支撑两大深度学习平台的核心动力，目前 ModelZoo 已提供 20 多个按场景和框架的高性能模型。据大会披露，这一数据下半年将增加到 50 以上。

华为昇腾打造封装了华为在行业 AI 领域的基础算法和经验积累的行业 SDK。目前，华为松山湖基于 Atlas 的智能制造方案，已经在华为计算产品的生产线实现用 “Atlas”制造 “Atlas”，让 AI 贯穿制造的每个环节，在完成标签缺陷检测、螺钉缺失等实现 “秒级检测”，将质检准确率由之前的传统机器视觉质检的 90% 提升至 99.9%，质检人员效率提升 3 倍。

目前华为工厂 80 + 产线已应用了覆盖服务器、5G、终端等产品。这些规模应用的经验积累也都会封装到制造行业 SDK 里。值得期待的是，视觉 + 制造行业 SDK 将在 2020 年 10 月正式对外上线。