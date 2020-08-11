苹果禁用微信的可能性大吗？

如果苹果手机不能使用微信，你会选择弃用苹果手机还是弃用微信？这个堪称世纪难题的选择正在上演，尽管目前苹果手机最终会不会禁用微信还未可知，但这个可能出现的问题已经引起了广泛的讨论。

北京时间 8 月 7 日，美国总统特朗普签署行政令，称移动应用程序抖音海外版（TikTok）和微信对美国国家安全构成威胁，将在行政令签署日起 45 天后，禁止任何美国个人和实体与抖音海外版（TikTok）、微信及其中国母公司进行任何交易。

这一举动不仅引起了国人的不满，在美国国内以及国际上都引发了批评和质疑。

美国信息技术与创新基金会副主席丹尼尔 · 卡斯特罗称：“没有任何理由仅仅因为一款应用程序是中国的就禁止它。构成安全风险的指控需要拿出可靠的证据，而不是靠没有根据的暗示。”

美国外交学会网络安全专家亚当 · 西格尔认为，禁用 TikTok 和微信不是提升网络安全的最主要做法，而是出于政治动机作出了这一决定。“共和党总统似乎是出于与中国的技术竞争意识以及随着选举临近希望对中国展现强硬态度。”

并且，在美国内部对这一行为进行批判的同时，也开始担心苹果的处境。在他们看来，这一措施会反噬美国技术巨头，并且会对苹果造成极大的影响，使其丢失中国份额。

日前，知名分析师郭明錤也对此表示，美国政府封杀微信，在苹果硬件产品中对 iPhone 影响最大。悲观估计，iPhone 出货量会衰退 25-30%；乐观估计，iPhone 出货量会衰退 3-6%。

全面封杀的可能性几何？

尽管这一消息引起了国内外的不满，但美国到底会不会彻底封杀微信还未可知。比如说在谷歌苹果商店下架微信，或者迫使微信主动放弃美国业务，目前没有明确的信息。

从发布的禁令中，明确禁止的是与腾讯公司微信进行任何交易，所以也极有可能会仅把微信作为沟通工具，但不能具备任何的商用价值。

对于如何定义所谓的 “交易”，美国商务部长应在行政令发布 45 天后予以明确。

就目前的禁令而言，天风国际证券分析师郭明錤表示，不排除苹果迫于压力将微信应用从苹果商城移除的可能性。苹果公司曾将微信从印度的苹果商城移除。目前尚无法判断苹果公司会在多大的范围内移除微信，但仅在美国商城移除微信的可能性更大。

此外，中国作为苹果最重要的市场，在苹果上禁止使用微信可能带来的损失会使很多人难以接受。微信在中国已经成为了生活必需品，整合了资讯、支付、电子商务、社交、新闻阅读和生产力等功能，一旦无法使用，将严重影响人们的生活，苹果硬件将尤其受到冲击。

此前，苹果与微信就关于抽成问题就有过正面冲突，最终以苹果妥协、放弃对微信打赏的抽成结束，可见，微信对于国人的影响力之大。此次尽管并不是企业自身冲突那么简单，但在维护中国市场的角度来讲，美国政府以及苹果自身都会有所考量。

从这一层面来讲，苹果自身也会去强力争取继续与微信合作的可能性。

但也有分析认为，禁令可能会导致苹果 APP 直接下架微信，而不是只有美国人下载不了，其他地区的人仍可正常使用。

不论如何，目前而言，美国是否全面封禁微信还未可知，还有待观察事情下一步的进展。

对苹果的影响有多大？

一旦真的禁用微信，对于苹果造成致命性打击。

微信是中国数字生活的核心，它是 10 亿多人用来购物、支付、浏览网页以及进行各种形式的商务和个人通讯的首选应用。如果没有微信，中国与亚洲其他地区的消费者可能不愿购买 iPhone。

8 月 7 日，雪球在微博上近八十万多的投票结果调查显示，94% 的人宁愿换一个手机继续使用微信，也不愿使用没有微信的苹果手机。尽管这并不能代表所有人，但从这个数据也可以看出微信的影响力之大。

彭博社情报分析师阿南德 · 斯里尼瓦桑表示，“中国市场约占 iPhone 销量的 20%，因此将微信从苹果应用商店中移除‘将是一个严重的障碍’。”

知名分析师郭明錤也对此表示，美国政府封杀微信，在苹果硬件产品中对 iPhone 影响最大。悲观估计，iPhone 出货量会衰退 25-30%；乐观估计，iPhone 出货量会衰退 3-6%。

根据苹果公司最近公布的财报显示，第二季度中，苹果公司在大中华区的销量逆势增长 2% 至 93.3 亿美元。研究机构 Canalys 数据显示，该季度苹果 iPhone 手机中国出货量达 770 万部，同比大增 35%。

华尔街投行 Wedbush 分析师艾维斯（Daniel Ives）表示：“中国仍是苹果公司最关键的市场，我们预计未来 20% 的 iPhone 升级需求来自该地区。”

苹果近几年来非常重视培育中国开发者生态圈，这也符合其偏向软件服务业务的策略重心。2017 年，苹果商城在中国的收入就已高达 20 亿美元，超过美国成为全球第一大市场。

很明显，美国封杀微信，是杀敌一千，自损八百的做法，并且，分析人士认为，如果苹果将微信移除，苹果将难以续写迅速增长的 “神话”，并可能将中国市场拱手让给中国的竞争对手。