小 i 机器人起诉苹果专利侵权索赔百亿，法院已正式受理

IT之家 8 月 10 日消息 据《科创板日报》报道，上海市高级人民法院已正式受理小 i 机器人（上海智臻智能网络科技股份有限公司）起诉苹果公司专利侵权案。小 i 机器人要求苹果公司停止 Siri（智能助理）专利侵权，包括但不限于，要求苹果公司停止制造、使用、许诺销售、销售、进口侵犯 ZL200410053749.9 发明专利权的产品，并暂计索赔金额 100 亿元。

IT之家了解到，智臻智能表示，小 i 机器人是中国发明专利 ZL200410053749.9（一种聊天机器人系统）的权利人，该专利于 2004 年申请，2009 年获得授权。该专利是中国人机交互智能机器人的基础专利之一，拥有完全自主知识产权，能够以格式化语言命令机器人完成任务，也能以自然语言完成聊天对话。

2011 年，苹果公司在其发布的 iPhone 4s 手机上首次推出 Siri，即智能个人助理服务，其后又在 iPhone、iPad、iPod Touch、MacBook、HomePod 等全线产品中陆续搭载 Siri，Siri 成为苹果产品人机交互的主要入口。经司法鉴定，Siri 技术方案落入小 i 机器人 ZL200410053749.9 号专利权利要求的保护范围。

对此，苹果公司 8 月 4 日发声明称，Siri 不包含其专利包括的特征，该专利与游戏和即时消息有关。案件已经进行了 8 年，苹果公司对小 i 机器人提起再一个诉讼感到失望。