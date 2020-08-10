外媒：iPhone 下架微信将是苹果面临的重大挑战，在中国微信就是一切

IT之家8月10日消息 外媒 9to5 Mac 报道，今天早些时候的一份报告指出，微信对 iPhone 在中国的未来有潜在的巨大威胁。分析师郭明錤担心，特朗普政府可能会迫使苹果公司不仅从美国区 App Store，而且在全球范围内删除微信应用。

IT之家获悉，天风国际分析师郭明錤警告说，这可能会导致全球 iPhone 销量大幅减少 30%，这听起来很夸张，但实际情况可能就是这样 ...

在中国，微信就是一切

正如 Connie Chan 在 2015 年所解释的那样，微信不仅仅是一个消息服务：它基本上是一整个操作系统。

“在消息应用趋势的背景下，关于微信的文章已经写了很多，但在中国之外，很少有人真正了解它是如何工作的 -- 以及它如何能够实现遥远的愿景，即一个完全通过智能手机管理的世界 ... 除了基本的通讯功能，中国的微信用户还可以获得叫车、订餐送餐、买电影票、玩休闲游戏、办理乘机手续、给朋友汇款、访问健身追踪器数据、预约医生、获取银行账单、支付水费、查找周围优惠券、识别音乐、在当地图书馆搜索书籍、结识身边的陌生人、关注名人新闻、阅读杂志文章，甚至向慈善机构捐款 ...... 所有这些都在一个集成的应用程序中。 它实现这一目标的方式是通过微信最未暴露的一个方面：‘应用中的应用’这一开创性的模式。数以百万计（注意，不只是数千）的轻量级应用活在微信内部，就像网页活在互联网上一样。 这使得微信更像一个移动网站的浏览器，或者可以说是一个移动操作系统 -- 拥有自己专有的应用商店。这不是我们对一款消息应用的期望。”

Straterchery 博客作者 Ben Thompson 在 2017 年用更简单的语言表达了这一点。

“一个典型的中国人生活的方方面面，不仅仅是线上，还有线下，都是通过一个应用来进行的。”

正如外媒去年强调的那样，这意味着普通的中国人拿起智能手机就会立即打开微信。他们所做的其他几乎所有事情都发生在这一个应用内。

微信的威胁一直存在

微信一直给苹果带来挑战。这家 iPhone 制造商强调硬件和软件的整合，它每一代新 iPhone 的宣传很大一部分都是围绕着现在的 iOS 系统实现的。

苹果的问题是，大多数中国 iPhone 买家对 iOS 系统本身关注度并不高。他们喜欢苹果的硬件和品牌形象，iOS 系统能用的，安卓系统也能用。对大部分人来说，智能手机只是使用微信等应用的设备。

这意味着中国手机品牌从苹果手中抢夺市场份额非常容易。只要能让硬件吸引人，并能创造一些品牌声望，就是一种威胁。

新的微信威胁至关重要

如果特朗普只是禁止微信进入美国 App Store，影响不会很大。它仍然会产生影响，因为在美国有微信用户。这些用户包括居住在美国的中国公民，以及在中国有亲友的用户。在这种情况下，郭明錤认为苹果的全球 iPhone 销量将下降 3% 到 6% 不等。

但特朗普的做法比这可能更进一步。特朗普上周签署了一项行政命令，禁止与 TikTok 的所有者字节跳动 -- 以及微信的所有者腾讯进行所有交易。其中一种解释，似乎并不太夸张，那就是苹果必须停止与腾讯的所有业务关系 -- 因此要在全球范围内 ...... 包括中国在内的 App Store 中删除微信。

没有微信的 iPhone 手机在中国基本上是没用的。没人愿意要，没人愿意买。这就是为什么郭明錤提出这将扼杀 iPhone 在中国以及其他微信流行的国家销量，并没有丝毫夸张。iPhone 的销量大幅下滑也就意味着失去 AirPods、Apple Watch 的市场，当然还有苹果服务。iPhone 全球总销量减少 25%-30% 似乎是显而易见的。

这将是库克应对特朗普最大的挑战

苹果公司 CEO 蒂姆 · 库克和美国总统唐纳德 · 特朗普几乎没有共识。他们的观点大相径庭。但库克一直认为，与特朗普接触并试图影响他，总比切断所有联系要好。

特朗普已经在多个方面威胁到了苹果的业务。当特朗普实施移民禁令时，库克表示，数百名苹果员工受到影响。

当特朗普对中国制造的产品征收进口关税时，首先打击的是苹果配件，后来几乎覆盖了公司销售的所有产品。

库克不断与特朗普政府合作，争取对苹果产品进行豁免 -- 这些努力基本成功。有人说这是一种不太可能的关系，这话说得很温和，但库克大多成功地说服了特朗普。

对微信威胁做同样的事情，将是库克迄今为止应对特朗普的最大挑战。这将需要库克说服特朗普推翻或创造性地重新解释，他的最新行政命令 -- 而且要迅速地这样做。

赌注从未如此之高。苹果至少在一段时间内有足够的利润率来缓冲关税，但一夜之间失去整个中国市场，而且是在即将推出有史以来第一款 iPhone 5G 手机的时候，这将是毁灭性的。这是库克必须要打赢的一场战役。