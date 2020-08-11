技嘉 G27Q 电竞显示器开售：2K/144Hz、120% sRGB 色域，售价低至 1999 元

IT之家8月11日消息 技嘉在今年 4 月份推出了 5 款全新的电竞显示器，其中一款直板 2K 分辨率的 27 英寸显示器技嘉 G27Q 就成为了不少电竞爱好者的一个新的选择。



技嘉 G27Q 电竞显示器采用了 2K/144Hz 的 IPS 屏，色域覆盖 120% sRGB，同时支持 AMD FreeSync 技术，并兼容英伟达 G-Sync 技术。目前京东售价 1999元。

技嘉 G27Q 显示器搭载一块 2560x1440 像素的 2K IPS 屏幕，刷新率为 144Hz，响应时间为 1 毫秒，对于绝大数玩家来讲，这样的屏幕参数可以应对各种热门游戏下使用需求。

色彩方面，技嘉 G27Q 支持 120% sRGB 色域覆盖和 92% DCI-P3 色域覆盖，色深达到 8-bit，同时获得 VESA HDR 400 认证和低蓝光认证，是一款显示色彩出众的显示器产品，另外，技嘉 G27Q 还支持 AMD Radeon FreeSync Premium 技术，并兼容英伟达 G-Sync，可以有效的避免画面撕裂。

整体设计上，技嘉 G27Q 显示器支架支持 130 毫米高度调节，俯仰角度在 - 5 度至 21 度之间，方便用户快速调节到最舒适的观看角度。

接口方面，技嘉 G27Q 搭载 2 个 HDMI 2.0 接口，1 个 DP 1.2 接口，2 个 USB 3.0 接口，1 个 USB 3.0 Type-B 接口，1 个 3.5 毫米耳机接口。

IT之家了解到，目前，技嘉 G27Q 电竞显示器已经开售，售价为1999 元。对于那些对电竞显示器产品有强烈需求的用户来讲，技嘉 G27Q 显示器是个不错的选择。