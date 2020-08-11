【IT之家开箱】惠普光影精灵 6 锐龙版图赏：全新设计，8 核 R7

IT之家 8 月 7 日消息 惠普现已推出了全新设计的光影精灵 6 锐龙版，可选 R7 4800H 和 GTX 1650 Ti。IT之家现已拿到了一款高配版，现在为大家带来开箱图赏。

光影精灵 6 锐龙版采用了棱角分明的全新 ID 设计，正面有 HP 和 Pavilion 的 Logo。

光影精灵 6 锐龙版搭载了 15.6 英寸的全高清屏幕，三边窄边框设计。

笔记本的 C 面采用了全键盘设计，上方的网格开孔有利于散热。

笔记本 D 面采用了大尺寸进风口设计。

接口方面，这款笔记本搭载了两个 USB-A 接口、一个 USB-C 接口、一个 HDMI 接口，还有 SD 读卡器接口。

IT之家拿到的这款笔记本搭载了 8 核 16 线程的 R7 4800H 和 GTX 1650 Ti 显卡。散热方面，光影精灵 6 锐龙版搭载了双风扇和双热管设计。

光影精灵 6 锐龙版配备了 DDR4 3200 内存，还有一个空插槽可以升级，旁边的 SSD 插槽支持更换。

光影精灵 6 锐龙版还配备了 2.5 英寸 SSD/HDD 插槽，用以扩展储存。

笔记本采用了圆孔的电源适配器，输出功率 150W。

细节图赏：