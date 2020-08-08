始于 1985，“笔记本之父”东芝终退出笔电业务

IT之家8月8日消息 本周四，东芝（Toshiba）正式确认将其仅剩的 19.9% 股份出售给夏普，宣示东芝已正式退出笔记本电脑业务。

IT之家了解到，东芝创立于 1875 年 7 月，是日本最大的半导体制造商以及第二大综合电机制造商，在 1985 年开发出了 Mbit 的 CMOS 随机存取存储器，并从此进军笔记本电脑业务。东芝号称是全球第一家量产上市膝上翻盖型个人电脑 Thorn EMI Liberator 的企业。

90 年代，东芝凭借其主打轻薄迷你的 Portégé 系列以及稳定耐用的 Satellite 系列迅速打开了 PC 市场，且籍此使自己笔电市场占有率在 90 年代末期冠绝全球。

2000 年，东芝半导体的销售额称为仅次于英特尔的存在，同时，笔记本电脑的市场占有率连续 7 年保持世界第一。至 2000 年底，IT产值在东芝总产值中所占的比例已经达到了 74%。

随着 PC 市场萎缩，以及联想，戴尔、惠普和苹果等厂商的崛起，2010 年后，东芝这一 logo 近乎从笔电市场上被抹去。2018 年，东芝管理层决定以 3600 万的低价将其大部 PC 业务部门出售给夏普，自身仅保留了 19.9% 的股份。直到今年 6 月 30 日夏普再次将东芝的 19.9% 股份收购，东芝才正式结束了它长达 35 年的笔记本电脑业务生涯。