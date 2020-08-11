滴滴全国 300 城市上线「遗失物品送回」，上半年 20 万部手机遗落找回 14 万

IT之家8月11日消息 滴滴遗失物品送回功能将在全国 300 多个城市陆续上线，涉及快车、优享、专车多种车型。乘客若遗失物品，可选择协商快递送回、送至附近派出所和协商司机开车送回三种方式。其中，协商司机开车送回反向发单需预付路费，滴滴平台不收取费用。

滴滴透露，2020 上半年，司机发现遗失物品并报备平台 85 万多件，以 6 月为例，30 天里报备 199464 件遗失物品，平均每天有 6649 件。同时，滴滴客服有近 500 人的物品遗失小组，专门协助乘客找东西，上半年用户报失遗失物品找回率达到 65.2%，但依然有 34.8% 的物品找不回。

滴滴称，经分析发现，网约车上丢失物品 30 分钟内找回概率最高，为了帮助乘客抓住黄金 30 分钟，滴滴正式推出 “遗失物品送回”功能。

遗失物品送回功能有三种送回方式，分别是协商快递送回、送回至附近派出所和协商司机开车送回。如果乘客遗落物品在车上，在订单结束后的 48 小时内，可根据自身需求，三种任选。

“协商司机开车送回”方式在每日 8:00-22:00 开放，乘客需先与司机沟通，确定物品遗落在车上，协商一致后，可反向发单。在功能页填写送回地址，预支付从司机所在地到乘客目的地的送回费用，确定发单，司机接单送回，现场验证乘客身份、交付物品后，平台会将乘客预支付的费用全额交付司机。在此过程中，滴滴平台不收取任何费用。

为避免实时计价模式可能产生的绕路、预估和实际不一致等问题，此费用采用一口价方式（综合考量里程、时长、车型、城市以及司机行驶该路程的平均应收费用）。

IT之家获悉，今年上半年，超过 20 万部手机遗落在滴滴车上，超过 14 万部被找回，但依旧有 6 万未找到。滴滴称，此次全国上线充分考虑了手机丢失、无法登陆账户等异常情况。

如实名认证乘客不慎遗失了注册手机，可以第一时间联系滴滴客服寻求帮助。客服验证乘客身份后，会根据用户需求，帮助乘客开通人脸识别功能，实现在其他手机终端上登录 App。客服帮助乘客与司机联系，确认遗失物品在车上后，就可以一键使用协商司机开车送回方式。