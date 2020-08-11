小米 WiFi 6 路由器 Redmi AX6 上架：售价 399 元

IT之家8月11日消息 小米 Redmi 路由器 AX6 已经上线官网，主打高通 6 核企业级芯片，三千兆级无线速率，6 路独立信号放大器，售价 399 元。今晚开启定金预售。

Redmi 路由器 AX6 采用高通 6 核企业级芯片，4 核心 1.4GHz A53 芯片，双核 NPU 1.7GHz 硬件级加速，采用 14nm 工艺制程。

Redmi 路由器 AX6 支持 WiFi 6，2.4GHz 和 5GHz 双频并发无线速率最高 2976Mbps，是主流 AC1200 路由器无线速率的 2.55 倍，搭配全千兆网口。

Redmi 路由器 AX6 动态支持 2x2 160MHz 和 4x4 80MHz MU-MIMO 两种模式工作，无需手动选择，信号强度提升 3dB，覆盖提升 30%。支持 OFDMA 高效传输，多设备上网，允许路由器一次传输就完成 8 台设备的数据发送，网络延迟降低 36%。

IT之家获悉，Redmi 路由器 AX6 采用 6 路独立信号放大器，2.4GHz、5GHz 频段分别搭载了 2 路和 4 路高性能独立信号放大器（PA+LNA），增强信号发射功率和接收灵敏度，穿墙更强。

Redmi 路由器 AX6外置 6 根高增益的全向天线，支持 LDPC 纠错算法，显著增强数据传输时的抗干扰能力和信号覆盖范围。

Redmi 路由器 AX6支持全屋覆盖 WiFi6，Mesh 组网，消灭信号死角，多台路由组网无线理论速率高达 2402Mbps，支持与小米 AX1800/AX3600/Redmi AX5 混合组网。