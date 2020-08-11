不止超大杯手机和电视，雷军调查透露：今日发布的产品还有「One More Thing」

IT之家8月11日消息 小米十周年雷军公开演讲将于今日晚间 19:30 举行。届时，小米 10 至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版与小米电视大师系列新作也将正式亮相。
今日上午，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军在微博发起的调查透露，将在 811 演讲中发布的产品除小米 10 超大杯、Redmi K30 超大杯与小米电视大师系列超大杯外，还将有 “One More Thing”。
截至发稿时，在参与调查的约 1.7 万名网友中，有 7804 名表示更期待这款 “One More Thing”。值得一提的是，在回复网友相关问题时，雷军透露“One More Thing”或为 “新专辑”。
IT之家了解到，这场公开演讲将对小米以前十年的成绩做一次 “总结汇报”，对小米进行一次完整的 “自我介绍”，并将带来几款 “十周年代表作”。根据此前公布的海报，雷军此次演讲将回答的一些问题包括：
你为什么要做这场演讲? 是为了给产品发布带流量吗?
你想什么时候退休?
你是 “过气总裁”收集控吗？
和董明珠打赌的时候是怎么想的? 10 亿赌额后来有兑现吗?
Are you ok 是不是你们自己做的?
让投资人赚一倍的承诺什么时候能兑现?
当劳模很过瘾吗?
你承诺小米硬件综合利润是永远不超过 5%，是不是因为其实 1% 都赚不到?
饥饿营销是不是玩不动了?
这十年你最不能接受的评价是什么？
最大的笑话是什么? 都有谁知道?
你自己认为小米最不成功的是什么?
这十年，花过最大的一笔钱是在哪？值吗？
这一年踩过最大的坑是什么？出来了吗?
这十年你最不想面对的是什么?
这十年后悔过吗？是什么事?
什么样的问题在您这里算辣的?
未来某一天真的有人会买一万块钱的小米手机吗?
一分钱一分货，你认吗？