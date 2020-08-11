不止超大杯手机和电视，雷军调查透露：今日发布的产品还有「One More Thing」

IT之家8月11日消息 小米十周年雷军公开演讲将于今日晚间 19:30 举行。届时，小米 10 至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版与小米电视大师系列新作也将正式亮相。

今日上午，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军在微博发起的调查透露，将在 811 演讲中发布的产品除小米 10 超大杯、Redmi K30 超大杯与小米电视大师系列超大杯外，还将有 “One More Thing”。

截至发稿时，在参与调查的约 1.7 万名网友中，有 7804 名表示更期待这款 “One More Thing”。值得一提的是，在回复网友相关问题时，雷军透露“One More Thing”或为 “新专辑”。

IT之家了解到，这场公开演讲将对小米以前十年的成绩做一次 “总结汇报”，对小米进行一次完整的 “自我介绍”，并将带来几款 “十周年代表作”。根据此前公布的海报，雷军此次演讲将回答的一些问题包括：