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不止超大杯手机和电视，雷军调查透露：今日发布的产品还有「One More Thing」

2020/8/11 10:38:42 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家8月11日消息 小米十周年雷军公开演讲将于今日晚间 19:30 举行。届时，小米 10 至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版与小米电视大师系列新作也将正式亮相

今日上午，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军在微博发起的调查透露，将在 811 演讲中发布的产品除小米 10 超大杯、Redmi K30 超大杯与小米电视大师系列超大杯外，还将有 “One More Thing”。

截至发稿时，在参与调查的约 1.7 万名网友中，有 7804 名表示更期待这款 “One More Thing”。值得一提的是，在回复网友相关问题时，雷军透露“One More Thing”或为 “新专辑”。

IT之家了解到，这场公开演讲将对小米以前十年的成绩做一次 “总结汇报”，对小米进行一次完整的 “自我介绍”，并将带来几款 “十周年代表作”。根据此前公布的海报，雷军此次演讲将回答的一些问题包括：

  • 你为什么要做这场演讲? 是为了给产品发布带流量吗?

  • 你想什么时候退休?

  • 你是 “过气总裁”收集控吗？

  • 和董明珠打赌的时候是怎么想的? 10 亿赌额后来有兑现吗?

  • Are you ok 是不是你们自己做的?

  • 让投资人赚一倍的承诺什么时候能兑现?

  • 当劳模很过瘾吗?

  • 你承诺小米硬件综合利润是永远不超过 5%，是不是因为其实 1% 都赚不到?

  • 饥饿营销是不是玩不动了?

  • 这十年你最不能接受的评价是什么？

  • 最大的笑话是什么? 都有谁知道?

  • 你自己认为小米最不成功的是什么?

  • 这十年，花过最大的一笔钱是在哪？值吗？

  • 这一年踩过最大的坑是什么？出来了吗?

  • 这十年你最不想面对的是什么?

  • 这十年后悔过吗？是什么事?

  • 什么样的问题在您这里算辣的?

  • 未来某一天真的有人会买一万块钱的小米手机吗?

  • 一分钱一分货，你认吗？

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关键词：小米雷军

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