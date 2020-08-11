传爱奇艺拟赴港上市：Baidu 拥有 93% 表决权，小米持股 15%

据市场消息，爱奇艺可能考虑在香港上市，目前公司市值 165 亿美元。

爱奇艺，原名奇艺，中国高品质视频娱乐服务提供者。公司于 2010 年 4 月 22 日正式上线，2011 年 11 月 26 日品牌升级，启动 “爱奇艺”品牌并推出全新标志。2015 年 5 月 7 日，Baidu宣布 3.7 亿美金收购爱奇艺的 PPS 视频业务，并宣布和爱奇艺在视频业务上进行合作。

2015 年至 2019 年，爱奇艺营收分别为 52.9 亿元、112.74 亿元、173.78 亿元、250 亿元和 290 亿元，但相对的可净亏损额却连年增长。2015 年至 2019 年，爱奇艺净亏损分别为 25.75 亿元、30.74 亿元、37.37 亿元、91 亿元、103 亿。

根据最新财报，爱奇艺第一季度总营收 76 亿元，市场预期 72.56 亿元，去年同期 70 亿元。归属于公司净亏损 29 亿元，市场预期亏损 28.31 亿元，去年同期亏损 18 亿元。

爱奇艺展望了 2020 年第二季度的业绩，预计总收入介于 72.5 亿元人民币（约合 10.2 亿美元）和 76.7 亿元人民币 （约合 10.8 亿 美元）之间，同比增长在 2% 和 8% 之间。

根据爱奇艺 2019 年年报，Baidu持有 28.76 亿股 B 类股，793 万股 A 类股，公司总股本为 51.36 亿股，Baidu持股占比 56.16%，拥有 92.7% 的表决权，Baidu首席技术官王海峰任职董事。

爱奇艺创始人、CEO 龚宇持股9930 万股 A 类股，持股占比 4.2%，表决权几乎没有。

小米持股 3.42 亿股，持股占比 15.1%，小米集团创始人兼高级副总裁任职爱奇艺董事。

高瓴资本持股 3.27 亿股，持股占比 14.5%，没有高瓴系任职爱奇艺高管。

此外，携程首席执行官、董事孙洁任职公司独立董事。

值得注意的是，6 月 17 日，知情人士报道，腾讯（00700）正寻求成为竞争对手爱奇艺的最大股东，以降低成本，以及应对行业内的竞争。消息指出，腾讯与持有爱奇艺 56.2% 股权的Baidu接触，只是现阶段未能确定腾讯拟购买的规模。Baidu公关总监的郭锋做出回应称：“大家别乱猜了。爱奇艺是Baidu内容生态战略的重要组成部分，Baidu会一如既往地支持爱奇艺的发展。”