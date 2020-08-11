雷军：小米 1 代手机原定价 1499 元，最终定价 1999 元

IT之家8月11日消息 今天晚上，小米CEO雷军开启十周年演讲。2010年4月6日，小米成立。小米公司虽然从没做过手机，但我们有一个脑洞大开的梦想：做全球最好的手机，只卖一半的价钱，让每个人都买得起！@雷军 自称找到了一条“捷径”——用“铁人三项”的互联网模式做手机！

雷军在演讲中表示，大家都知道小米1代定价是划时代的1999元，但不知道原先规划的是1499元。成本就是2000元，小米一家小公司无力跟供应链议价，实在亏不起。

2011年8月16日，小米手机正式发布。价格发布时，现场长达半分钟的欢呼和尖叫，才让雷军安下了心。小米手机1代总计销售700多万台，堪称奇迹。

“我们计划一年卖30万台，没想到第一批预定就30万台。”雷军表示，对于创业公司来说，产业链完全跟进不上，因此才有了小米每周卖一次，一次几分钟的情况出现，并不是所谓的饥饿营销。

IT之家获悉，雷军还透露，大家看到的第一代红米，代号H2，其实是研发的第二代。2012年初，我们制定了红米计划：优选国内产业链，做国民手机。为保证体验，维护国内产业链声誉，红米发布前经历过推倒重来。2013年7月31日，红米手机正式发布，最终卖出4460万台，有力带动了国内产业链的发展。

小米手机业务当初的成功，背后是无数艰难的抉择： 要不要冒着核辐射的风险去日本搞定夏普？ 要不要把小米手机1代定价从1499改到1999？ 要不要干掉已经研发好的第一代红米，推倒重来？ 每一个选择的背后，都是巨大的风险。