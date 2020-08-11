小米印度 10 亿库存救火，让雷军成为 B 站灵魂歌手： Are you OK ?

IT之家8月11日消息 今天晚上，小米雷军带来了十周年演讲。2016年小米进入“至暗时刻”。当年5月，雷总亲自接管手机部，度过了“苦不堪言”的时光，最多时1天23个会，简直难以置信。经过痛苦的“补课”，小米在困境中浴火重生。手机行业，从来没有一家公司在销量下滑后，还能成功逆转，除了小米。

雷军回忆创业过程中踩过的坑。其中有一代产品小米4，因为定的销量目标过高，积压了10亿元库存，但最终通过国际合作伙伴卖出去了。这些合作伙伴有的是卖石油的，有的是卖电脑的。

小米称，成功往往不是规划出来的，危机是你想不到的机会。2015年，印度业务刚起步，惹出10亿巨量库存。一年多的全球“救火”带来一个意想不到的回报： 开拓出来的渠道成了国际业务的先遣队，大大提速了我们国际化的进度。

IT之家获悉，小米公司称，国际化路上，有坎坷，也有欢乐。2015年在海外发布会上一次临时安排的招呼，让@雷军 成了B站灵魂歌手。从此需要到处解释，@武汉大学 是正规大学，是自己英语没学好，不是武大没教好。

雷军表示，当时他在印度小米手机发布会上，被主持人邀请上台和用户打招呼，“我就脱口而出，Are you OK？”雷军说，他还没回国，视频就在国内迅速上了热搜。发布会上，雷军还放了网友制作的鬼畜视频。

在谈及国际扩张路线时，雷军透露，小米已经在全球50个智能手机市场排名进入了前五。在欧洲市场已经做到了排名前三，在西班牙登顶成为了第一，在法国第二。“我相信未来将有更多国家排到市场第一。”