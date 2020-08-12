TCL 科技：华星光电独家供货小米 10 至尊纪念版屏幕

IT之家 8 月 12 日消息 昨晚小米新旗舰智能机小米 10 至尊纪念版正式发布，IT之家曾报道该机的主摄像头和屏幕供应商均为国内公司，已实现国产替代。其中，主摄传感器由韦尔股份旗下豪威科技提供，屏幕为 TCL 旗下华星光电供应。

现据界面新闻报道，TCL 科技方面透露，小米 10 至尊纪念版系华星光电独家供货。除此之外，由华星光电供货的小米量产产品还包括此前发布的小米 10。但针对小米 10 至尊纪念版的出货量要看该产品的订单情况。关于后续是否还会给小米其他产品供货，TCL 科技方面表示，会积极送样配合。

小米 10 至尊纪念版采用 6.67 英寸双曲面 OLED 屏幕，拥有 800nit 亮度和 1120nit 峰值亮度，高达 5000000:1 对比度，支持原生 10bit 色深，可显示 10.7 亿超丰富色彩。同时拥有 120Hz 刷新率和 240Hz 触控采样率，屏幕跟手性能大大提升。

另外IT之家了解到，TCL 华星官方近日还确认三星 Galaxy Tab S7 搭载的屏幕是华星光电自主开发的 11 英寸 incell LCD 高端显示屏，TCL 华星认为伴随着 Tab S7 的发布，TCL 华星向世界展示了诸多全球首发的 LTPS LCD 平板显示新技术，重新定义了高端旗舰平板产品，同时标志着 TCL 华星引领着平板高端显示领域的发展趋势，为平板显示的高端市场带来新的活力和生机。