国家邮政局：1-7 月，邮政行业业务总量完成 10497.9 亿元

8 月 12 日上午消息，国家邮政局今天（12 日）发布统计数据，7 月份邮政快递业继续保持快速增长态势，行业量收增幅保持稳定。1-7 月，邮政行业业务总量完成 10497.9 亿元，同比增长 23.79%；业务收入完成 5909.5 亿元，增长 11.77%。其中，快递业务量完成 408.2 亿件，同比增长 23.66%, 超过 2017 年全年业务量 400.6 亿件；快递业务收入完成 4547.1 亿元，增长 13.53%。



行业发展呈现以下特点：一是农村市场增长迅速。电商下沉和农村地区寄递基础设施不断完善，带动农村地区快递业务量迅猛增长，前 7 个月揽收和投递量之和超过 180 亿件，揽收量增速比城市地区高 20 个百分点以上，目前全国累计打造村级电商服务站点超 31 万个，超过 42% 的建制村实现快递服务直投到村。

二是跨境快递保持较快增长。受疫情和国际航班调减影响，跨境业务量在经历前期大幅下跌后，伴随国际需求持续旺盛和跨境寄递应急通道不断启用，从 5 月份开始跨境快递业务量增速重回 30% 以上，前 7 个月国际快递业务量完成 9.2 亿件，同比增长 22.69%，基本达到行业平均增长水平。

三是行业在资本市场表现亮眼。融资结构不断优化，资本使用效率稳步提升，7 家快递企业进入《财富》中国 500 强。