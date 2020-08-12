特斯拉 1:5 拆股之后，马斯克所持股票将超过 2 亿股

8 月 12 日消息，据国外媒体报道，今年股价超过 1000 美元、最高时超过 1600 美元的特斯拉，已宣布进行拆股，而在 1:5 的拆股之后，其 CEO 马斯克所持股票就将超过 2 亿股。

特斯拉是在当地时间周二提交给美国证券交易委员会的邮件中，宣布董事会批准进行 1:5 的拆股的。8 月 21 日登记在册的特斯拉股东，将获得 4 股特斯拉普通股股票，拆分后增加的股票将在 8 月 28 日收盘后到位，8 月 31 日开始交易。

在进行 1:5 的拆股之后，特斯拉的股票数量就将增加，其 CEO 马斯克所持有的特斯拉股票数量，也将明显增加。

特斯拉在 5 月底提交给美国证券交易委员会的文件中，披露截至 2019 年的 12 月 31 日，马斯克持有 3865.867 万股公司股票，持股比例为 20.8%。

但在今年，马斯克所持有的特斯拉股票有增加。在 2 月份发行新股融资时，马斯克买入 13037 股，花费近 1000 万美元。6 月 30 日和 7 月 24 日，从 2018 年开始的马斯克十年薪酬计划中的两档股票期权奖励，先后解禁，每一档有近 169 万股的特斯拉股票。

算上 2 月份购入的 13037 股和解禁的两档股票期权奖励，马斯克所持有的特斯拉股票，就超过了 4200 万股。在 8 月 28 日 1:5 拆股之后，就将变为 2.1 亿股。