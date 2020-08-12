资深汽车人士：特斯拉应更关注产品，以解决制造质量问题

8 月 12 日消息，据国外媒体报道，在马斯克的领导下，成立不到 20 年的新兴汽车厂商特斯拉，在电动汽车方面已有很大的进展，先后推出了 Model S、Model X、Model 3、Model Y、电动卡车 Semi、电动皮卡 CyberTruck 等多款电动汽车，其中前 4 款是已顺利量产并向消费者交付，去年电动汽车的产量和交付量均超过了 36 万辆，今年上半年即使受到弗里蒙特工厂停产近两个月的影响，他们仍生产超过 18 万辆电动汽车，向消费者也交付近 18 万辆。



但在电动汽车方面成就显著的特斯拉，也还存在一定的问题，电动汽车的质量就是其中之一，他们也曾大规模召回电动汽车。2017 年的 4 月份，因第三方供应的手刹存在问题，特斯拉宣布在全球范围内召回 2016 年生产的 5.3 万辆 Model S 和 Model X。因发现部分 Model X 中的一个重要螺栓存在故障，特斯拉在今年 2 月份又宣布召回 1.5 万辆。

对于特斯拉电动汽车的质量问题，一名汽车行业资深人士近日在接受采访时发表了他的看法，他认为特斯拉应更多的关注产品，以解决制造质量问题。

认为特斯拉应更多的关注产品、以解决制造质量问题的，是资深汽车人士桑迪 · 芒罗 (Sandy Munro)，他是一名特斯拉的爱好者，但在接受采访时，桑迪 · 芒罗担忧特斯拉最新推出的电动汽车的制造质量问题，尤其是 Model Y。

桑迪 · 芒罗曾在福特工作，在这一次的采访中，他也谈到了在福特解决质量问题时的做法，但他不认为同样的事情会发生在特斯拉身上，他也不认为特斯拉会真正用心做他们需要做的，以使汽车成为完美的产品。

对于 Model Y 的制造质量，特斯拉 CEO 马斯克曾在邮件中告知员工，生产制造过程中尽可能少的出现问题，对特斯拉的未来非常关键，提升 Model Y 的产能并最小化整改需求是非常重要的。