2020 年上半年前十大半导体厂商：英特尔第一，华为海思首入前十强

IT之家 8 月 12 日消息 半导体市场研究公司 IC Insights 公布 2020 年上半年前十大半导体厂商，前五名分别为英特尔、三星、台积电、海力士、美光科技，第六名至十名依序为博通、高通、英伟达、德州仪器、海思。

IC Insights 报告显示，2020 年上半年，前十大半导体公司的销售额比 19 年上半年增长了 17%，是全球半导体行业总增幅 5% 的 3 倍多。前十名的公司在 20 年上半年的销售额都至少为 50 亿美元，比 19 年上半年多了两家公司。如图所示，上半年销售额为 52 亿美元，才能进入 1H20 前十名半导体供应商名单。

华为旗下海思是 2020 年上半年新进入前十排名的一家公司，取代了英飞凌。上半年，海思的销售额同比激增 49%，公司排名跃升 6 位至第 10 位，成为首家进入全球前十榜单的中国大陆半导体供应商。不过，海思在前十排名中的时间可能是短暂的。华为消费者部门总裁余承东之前表示，美国第二轮制裁禁止半导体供应商使用美国制造的设备为华为生产芯片，其芯片的生产将于9月15日结束。他还表示，今年可能是华为高端麒麟芯片的最后一代。

IT之家了解到，排名前十的企业中，有一家纯代工企业台积电，该公司 1H20/1H19 营收大增 40%，表现强劲。这一增长很大程度上是由于苹果和海思为各自的智能手机销售 7nm 应用处理器的激增。如果不包括台积电，英飞凌的排名将升至第 10 位。

IC Insights 将晶圆代工厂纳入前十名半导体供应商排名，因为其一直将该排名视为顶级供应商名单，而非市场份额排名。