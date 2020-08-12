消息称三星与 ARM 和 AMD 合作，目标成为第一大 Android 应用处理器制造商

IT之家 8 月 12 日消息 据 Business Korea 的最新报道，三星的目标是通过与 ARM 和 AMD 合作，成为第一大 Android 应用处理器（AP）制造商。

去年 11 月，三星宣布停止为 Exynos 芯片组定制 CPU 内核的开发工作，转而采取与 ARM 和 AMD 合作的策略。由于华为旗下海思因美国制裁而失去竞争力，Android AP 厂商之间的竞争很可能是高通和三星电子的双雄争霸。

三星电子在其面向欧洲和其他地区消费者发布的旗舰智能手机 Galaxy Note 20 上搭载了 Exynos 990 处理器，2020 年上半年发布的 Galaxy S20 也使用了该处理器。三星没有发布新的 AP，因为其在 2019 年停止了自己的 CPU 开发，而且在改进 ARM 在 Exynos 中的 Mali GPU 方面几乎没有进展。

报道称，三星电子正在与被称为无晶圆厂的 ARM 公司合作，打造一款基于 Cortex-X 核心的新 CPU。此前，这家韩国半导体巨头只是向 ARM 购买指令集架构 (ISA)来设计 CPU，但现在它正在扩大与 ARM 的合作范围，共同开发 CPU。IT之家了解到，ARM 的 Cortex-X1 设计于今年 5 月公布，承诺峰值性能比 Cortex-A77 提高 30%。与最新的 ARM Cortex-A78 相比，它的单线程性能也提高了 22%。

此外，三星电子计划通过与 AMD 的合作，克服 Exynos 在 GPU 方面的最大弱点。由于采用低功耗的 Mali GPU，Exynos 在用于高性能游戏时存在发热问题。三星电子计划通过升级 Exynos 所使用的神经处理单元（NPU）和通信调制解调器来超越高通，该公司计划到 2030 年将 NPU 开发人员数量提升 10 倍，达到 2000 人。