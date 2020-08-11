粉色来了！三星联合运营商为 Galaxy Note 20 推出三款新配色

IT之家8月11日消息 据外媒 Phonearena 援引爆料者 @TEQHNIKACROSS 消息，三星在韩国为其 Galaxy Note 20 推出了三种额外的配色，分别为 Mystic Pink、Mystic Blue、Mystic Red。

报道称，三星将交由韩国电信（KT）、鲜京电讯（SK Telecom）以及 LG 电信（LG Uplus） 分別推出红、蓝、粉三款新配色。



▲ LG Uplus 专属 Mystic Pink

▲ SKT 专属 Mystic Blue

▲ KT 专属 Mystic Red

三星在本月 3 日的 Unpacked 活动中发布了 Galaxy Note 20 系列机型，其默认配色有迷雾金、冰薄荷、冷山灰、曜岩黑、初露白五种配色，其中迷雾金为通用配色，其他四款配色仅有 Galaxy Note 20 或 Galaxy Note 20 Ultra 可选。

IT之家了解到，三星除在韩国本土推出新配色外，还将在印度市场推出新款 Mystic Blue 配色。

三星官方昨日宣布，三星 Galaxy Note 20 系列国行手机的发布日期将定为 8 月 13 日，届时或将带来更多配色。