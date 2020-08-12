蔚来汽车第二季度成绩亮眼，但股价却跌超 8%

据国外媒体报道，当地时间周二，电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）的股价大幅下跌，尽管该公司此前公布了好于预期的第二季度业绩。

截至当地时间周二美股收盘，蔚来汽车的股价下跌 8.59%，报收于 12.99 美元。如果按照收盘价计算，该公司市值为 153.86 亿美元。

当地时间周二，该公司发布了截至 6 月 30 日的 2020 年第二季度财报。财报显示，该公司第二季度获得营收 37.189 亿元（约合 5.264 亿美元），高于分析师预估的 5.04 亿美元，同比增长 146.5%，环比增长 171.1%。

此外，财报还显示，该公司尚未实现盈利。如果按照美国通用会计准则（GAAP）计算，该公司第二季度净亏损 11.767 亿元（约合 1.665 亿美元），同比收窄 64.2%，环比收窄 30.4%；如果不按照美国通用会计准则（non-GAAP）计算，该公司净亏损 11.314 亿元（约合 1.601 亿美元），同比收窄 64.6%，环比收窄 31.8%。

第二季度，该公司的毛利率实现转正，从去年同期的负 33.4% 转为正 8.4%，汽车毛利率从去年同期的负 24.1% 转为正 9.7%；现金储备达 111.68 亿元；运营亏损 11.6 亿元，同比大幅收窄 64%。

另外，2020 年第二季度，该公司的汽车交付量为 10331 辆，其中包括 8068 辆 ES6 和 2263 辆 ES8，而 2019 年第二季度的交付量为 3553 辆，2020 年第一季度交付量为 3838 辆。

蔚来汽车首席执行官李斌表示，市场需求依然强劲，该公司目前正专注于增加产量，准备在 9 月份开始交付其最新车型 EC6 跨界车。